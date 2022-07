Kylian Mbappé en evidencia por excompañero: era su última oportunidad

Han pasado los días y meses y los ojos siguen puestos en el radar de Kylian Mbappé por ese desplante que le hizo al Real Madrid, del que soñaba de niño llegar a las filas del gigante de la Champions League. Si tanto anhela ganar una Liga de Campeones, el Real Madrid era sin duda alguna un lugar idóneo para alcanzarlo.

Hace unos días, Jesé Rodríguez, excompañero de Kylian Mbappé en el Paris Saint-Germain dejó en evidencia al francés con unas declaraciones sorpresivas por su última decisión para su futuro. Mbappé renovó su contrato con los parisinos hasta 2025 cuando todos los caminos conducían a una llegada a la capital española a las filas del Real Madrid.

Sin embargo, los planes cambiaron rotundamente en los últimos instantes, pues cuando se hablaba de acuerdos con el Real Madrid, Kylian Mbappé sorprendió firmando su renovación con el Paris Saint-Germain. Jesé Rodríguez compartió plantilla con el francés y para la cadena Cope, declaró lo que habló con Mbappé, quien no titubeó en decir cuál era su anhelo en el futuro.

Jesé Rodríguez también es una fuente fidedigna para hablar del Real Madrid, pues inició su carrera deportiva en la ‘Casa Blanca’. Para la Cadena Cope mantuvo, ‘me sorprende que Mbappé no haya ido al Real Madrid porque él me decía que iba a jugar algún día aquí. Si no ha ido al Real Madrid ha sido por un tema de presiones fuera del fútbol, es un tema político’.

Sin presión o con presión, si te llama el Real Madrid hay que aceptarle y más cuando la ‘Casa Blanca’ daba el visto bueno para contar con Kylian Mbappé en las filas merengues. La decisión ya fue tomada y tal vez esa haya sido la última oportunidad del francés para llegar al onceno español.