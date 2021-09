Sal a la herida del barcelonismo: 'la salida de Messi pudo evitarse'

Lionel Messi llora vestido con la camiseta de Argentina, ahora está a órdenes del PSG y cada noticia sobre su vida es un puñal al corazón de los hinchas del FC Barcelona, muchos todavía incrédulos sobre el adiós del 10.

Y más ahora que el presunto culpable de su salida asegura que no tuvo nada que ver con lo que se ha dicho desde la presidencia del club: Messi no se fue por motivos económicos.



Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha sido señalado como el responsable de esa abrupta salida, pues no habría tenido intención de flexibilizar los topes económicos, situación que habría hecho que el Barcelona no hubiera podido retener a Messi. Pero el propio directivo dicho con claridad que eso pudo haberse evitado y que fue el club el que no quiso hacerlo.



"Lo comenté con Laporta personalmente, por teléfono, y con su Junta Directiva. Se buscaron soluciones, si es que el motivo era económico. Si ha sido por otro motivo, yo ya no puedo valorarlo. Creo que la temporada que viene, con los números que dé el Barça, veremos si realmente Messi podía haberse quedado o no. Y aunque respeto la decisión del club, hay que contar las cosas como son", dijo en entrevista con el diario Sport..



"No fue una decisión económica. Lo sé con seguridad... Si Laporta se había dado la mano con Messi era porque durante un mes había aceptado la oferta de CVC. Estuvo más de un mes a favor. Por eso decía que las cosas iban bien. Incluso me llamó dos veces para acelerar la operación de CVC porque Messi se estaba poniendo nervioso", confesó Tebas.



Significa, según su versión, que no es el responsable de la salida de Messi, aunque la hinchada cree que sí: "Aguanté el tirón inicial, pero ya dije en algunos tuits que no era verdad. Al revés, el proyecto CVC es un proyecto global para todos los clubes de LaLiga, y al FC Barcelona le beneficiaba, no sólo a nivel de deuda sino a nivel de masa salarial, con una perspectiva a medio plazo. El club estuvo conforme con el acuerdo muchas semanas y en las últimas 72 horas se vino todo abajo. Fue una decisión de influencia de Ferran Reverter sobre Joan Laporta y su entorno, y creo que está muy vinculado al entorno Superliga y a la estrategia que también está siguiendo el Real Madrid", concluyó.