James siempre estuvo lejos del Valencia: Gatusso habló de su nómina

El entrenador del Valencia, Gennaro Gattuso, aseguró que sólo tiene buenas palabras para el centrocampista Carlos Soler, pero dijo que la decisión de dejar el club y fichar por el PSG y no aceptar la propuesta de renovación fue suya, aunque señaló que la entiende.



“Ha tenido una propuesta nuestra. Al final, él ha decidido no continuar, es normal. He trabajado con un chico increíble. Ha trabajado siempre bien, dentro y fuera del campo. Solo pudo hablar bien de Carlos, me ha dado mucho”, afirmó en una rueda de prensa.



“No quería seguir aquí porque quería jugar en Europa y en un gran equipo y esta es la verdad. En el último día hemos trabajado para que se quedara aquí pero su decisión ha sido diferente. Es normal que cuando el ultimo día, un jugador que quiere irse llega un gran club, es normal que el club coja una oferta de 15-20 millones”, explicó.



El técnico dijo que situaciones como la de Soler o Gonçalo Guedes, al que el club vendió por un fijo de más de 30 millones, son especiales pero también admitió que el club no puede aspirar ahora a fichar a “cuatro o cinco de los mejores del mundo”.



“Estoy muy contento. Tenemos un equipo joven pero partido a partido vamos a coger experiencia”, señaló el italiano que dijo que se trata de un equipo “funcional” y negó que Hugo Guillamón sea el único pivote defensivo, porque también Nico puede jugar ahí. “Es un 6 y un 8”, sentenció.



"Mi preocupación es ganar el partido, no de la plantilla que tengo. Esta plantilla para mí es la mejor del mundo. No lo digo por decir, lo pienso realmente”, señaló Gattuso que no quiso poner “nota” al mercado. “En la escuela yo siempre sacaba un 4 o un 5. Era un desastre. Me cuesta poner notas”, comentó Gattuso, que señaló que no le importa tener “presión” porque está acostumbrado.



