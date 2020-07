El mensaje de Gatti a Zidane: interviene por James en Real Madrid

La relación entre James Rodríguez y Zinedine Zidane es cada día más tirante en el Real Madrid. El colombiano no fue convocado para el partido de este viernes contra Alavés, y la prensa en España le ve pocos chances de jugar lo que resta de la temporada.



Es el segundo partido consecutivo en el que Rodríguez no está entre los concentrados para un juego del club merengue, pues frente al Athletic de Bilbao el mismo jugador pidió no ser tenido en cuenta. Y claro, le abrió la puerta a ‘Zizou’ para dejarlo a un lado, pues no es normal que un futbolista se aparte y le haga semejante petición a su entrenador.



Pues Hugo Gatti, exarquero argentino, intervino en el tema. El panelista de ‘El Chiringuito’ opinó que James merece más oportunidades en el Madrid, y dejó clara su postura sobre lo que debería hacer el entrenador galo.



“Hay veces que el técnico no te traga, por más bueno que seas, ha sucedido y el técnico siempre te va a ver un error, es un problema de Zidane y James, pero ninguno de los dos lo dijo. Yo creo que por supuesto tendría que ponerlo, si lo pone a Isco, ponerlo dos o tres partidos”, manifestó Gatti.