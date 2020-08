El histórico del Atlético que respalda la llegada de James a ese club

Amaranto Perea estuvo nueve temporadas como jugador en el Atlético de Madrid, luego de pasar por el DIM, Boca Juniors y cerrar su carrera en el Cruz Azul, de México. Desde 2019 es el asistente técnico de Julio Comesaña en el Junior, de Barranquilla, por lo que tiene autoridad para referirse a diferentes temas de la actualidad.



En charla con el ‘Súper Combo del Deporte’, dejó claras sus opiniones sobre la realidad de Michael Rangel en el cuadro ‘tiburón’, lo que convendría a James Rodríguez en el futuro y los defensores que utiliza Carlos Queiroz en el combinado nacional.

Hace pocos días Tulio Gómez ventiló que de darse la venta de los derechos federativos de Duván Vergara, él apostaría por el retorno de Michael Rangel. Por ello, sin rodeos, Amaranto señaló que sería lo mejor para el atacante santandereano: “Con Michael, a pesar de que estamos en el mismo hotel, lo he visto una sola vez, aquí tenemos dos grupos de trabajo y nos dividimos. Hay momentos en que yo voy por la mañana, otros en los que me ausento porque la restricción en el número de personas que van al entrenamiento impiden que pueda cruzar palabra con todos los jugadores, Julio (Comesaña) sí está continuamente con ellos, pero sus ayudantes nos tenemos que turnar, creo que por el bien del jugador sería muy bueno que tenga la posibilidad de volver, y que pueda seguir marcando diferencia en un equipo en el que realmente sus goles son importantes”.

¿Qué piensa de los jugadores de Selección que están como centrales, la que fue su posición? “Estamos bien, Dávinson (Sánchez) ha tenido bastante movilidad con Mourinho, Yerry quizás debido a sus lesiones ha estado entrando y saliendo; el caso de (John Jáner) Lucumí que me parece un jugador muy interesante, grande, perfil zurdo, que poco hay en nuestro medio, me parece un jugador a futuro bien interesante, creo que la línea defensiva y lo que está utilizando Queiroz, con laterales que también tienen características de centrales nos generan mucha seguridad, a mí personalmente esta generación de centrales me da muy buena sensación , muy jóvenes y todavía tienen mucho por aprender y dar”.

¿Cómo vería esa posibilidad de James al Atlético de Madrid? “Me gustaría, sin duda. James es un jugador de mucho talento, estamos hablando de uno de los dos o tres jugadores más importantes de la historia de nuestro fútbol, su talento no se discute, lo que me preocupa es que todavía estemos pensando que este no es equipo para James, hay muy pocos jugadores en el mundo donde diseñan un proyecto de fútbol para un solo jugador, tendríamos que hablar más de cuál sería el equipo al que tendría que irse a juntar James, y me parece que él se quiere quedar en Madrid, el Atlético de Madrid puede ser un buen reto para él porque tiene una edad importante para volver a ser el futbolista que fue en algún momento, me gustaría verlo en el Atlético, ojalá se pueda dar eso”.

¿Si se da, sería por pedido de Simeone? “No creo que ‘el Cholo’ sea el único que tome la decisión, me parece que hay una Junta donde revisan y al final sí creo que el entrenador tiene mucha fuerza y decisión para permitir que venga o no, si el entrenador lógicamente no lo quiere, será mucho más complicado, pero sí creo que cualquier técnico querrá un jugador como James. Me parece que las dudas están en que él ha sido muy recurrente en sus lesiones y quizás eso no le ha permitido tener esa continuidad, ojalá todo este tiempo que estuvo ausente haya podido fortalecer esos problemas físicos y a donde quiera que vaya tiene que saber que es el momento de volver a tomar el rumbo, lo necesitamos en buen ritmo porque la Selección es importante para él y para todos los colombianos”.



Tras su regreso de España, ¿qué concepto tiene de la evolución del fútbol colombiano? “Es una pregunta interesante, pero también complicada. Cuando tú argumentas algo hay que ser muy cuidadoso, creo que nuestro fútbol y nuestros entrenadores lógicamente han ido evolucionando, pero donde más interés deberíamos tener es en el fútbol base, me parece que las condiciones de los jugadores en esas edades todavía distan mucho de ser unas condiciones buenas, cuando llegué a Leones, es lógico que se compite en un torneo difícil como es la B, después de haber descendido con jugadores que están en ese proceso crudo de formación y la competencia no da espera, más los resultados te condicionan mucho, pero sí creo que nos falta bastante todavía para nosotros pensar que un jugador cuando llega al fútbol profesional está bien formado, si no modificamos algunas cosa, me parece que todavía estamos bastante lejos, respetando la opiniones de los demás”.



¿Qué opinión tiene de lo que está ocurriendo en nuestra parte dirigencial? “Lo que me apasiona realmente es entrenar, de la parte administrativa no tengo ni idea, esperamos que el nuevo presidente de la Dimayor nos ayude a crecer, ojalá pudiéramos acercar más gente del fútbol, no porque haya sido futbolista sino porque lo que haga bien. Lo que pasa es que es uno de los pocos países donde gente de fútbol ejerce en otros cargos administrativos. Le deseo mucha suerte al nuevo presidente de la entidad”



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces