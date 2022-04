Figura del Sevilla denunció grave ‘ayuda’ que recibió el Real Madrid

Gran polémica en la reciente victoria del Real Madrid. Ivan Rakitic, uno de los capitanes del Sevilla, aseguró tras la derrota 2-3 contra el Madrid que "es una pena", aunque les faltó "rematar" al rival cuando iban 2-1, y dijo sobre una de las polémicas del partido que "la expulsión de (Eduardo) Camavinga es clarísima" al opinar que se le perdonó la segunda amarilla por una falta no pitada sobre Anthony Martial.



"Camavinga no le da al balón, no sé cómo no pita ni falta. No se puede interpretar de otra manera; no lo entiendo, porque es una expulsión clara", afirmó a Movistar Rakitic, quien señaló sobre el penalti reclamado por el rival por posible mano de Diego Carlos que no ha visto "repetida" la acción, aunque en el campo le pareció que "no hay nada porque choca con Bono".

Sobre el gol anulado en el minuto 74 al brasileño Vinicius Júnior, indicó que "la mano se ha visto clara" y que no entiende "por qué se le da tanta bola" a esa jugada, ya que "si es mano es mano, así que (el arbitraje) ha sido un poco en contra", a su juicio, del Sevilla.



"Estamos enfadados y tristes porque hemos hecho una gran primera parte, pero al Real Madrid no le puedes dejar ni un centímetro del campo; si no, pasa lo que ha pasado, que ellos dan un paso adelante y te castigan. Es una pena, porque tuvimos el partido bastante bien, con 2-1 pudimos rematar, pero no lo hicimos y entonces ellos te castigan", admitió.



El centrocampista croata señaló que les faltó "dar un paso adelante, rematar el partido, meter el tercero", pues, de lo contrario, "ellos atacan y tienen mucho peligro arriba", con lo que en el Sevilla tienen que "entender que contra los grandes no puede pasar esto".



Para Rakitic, "nunca es bueno perder, ni ahora ni al principio de Liga", e insistió en que están "enfadados" y "tristes" por la derrota, ya que "es una gran pena, sobre todo por la afición, que ha apretado como siempre", aunque "hay que levantarse y pensar en ganar la próxima semana" en casa del Levante.



