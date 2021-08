Liga de España pone contra las cuerdas a Conmebol: tomarán acciones

Este jueves, los clubes españoles se reunieron para abordar un tema que afecta a muchas partes. Se trata de las fechas triple de Eliminatoria Sudamericana que están programadas del 2 al 10 de septiembre y del 7 al 12 de octubre. LaLiga insiste en que no cederá a sus jugadores y explicó el porqué de la decisión. Además, mencionó que iniciará acciones cautelares.

En el comunicado, LaLiga menciona que se reunió con los clubes afectados por la convocatoria de jugadores a las selecciones de Conmebol, "debido al aumento en dos días del período FIFA, tanto en septiembre como en octubre de 2021, afectando de una forma flagrante al calendario y a la integridad de la competición de LaLiga".



Expone que en otras confederaciones como UEFA o Concacaf no se amplió en dos días el período, a pesar de disputar el mismo número de partidos de selecciones, es decir, tres partidos. "Haciendo estas confederaciones el esfuerzo de adaptarse a un máximo de 10 días (hasta el miércoles) para la disputa de los 3 partidos internacionales, sin afectar así a las competiciones de ligas nacionales".



Finalmente, el ente menciona que "tras la reunión se ha acordado, de forma unánime, iniciar medidas cautelares ante el órgano judicial competente con el fin de proteger los derechos e intereses de la competición y de los clubes afectados. Adicionalmente, se ha acordado por parte de los clubes comunicar a sus jugadores convocados por selecciones de Conmebol la imposibilidad del desplazamiento con sus respectivas selecciones, a la espera de que se aclare la situación y problemática actual".



Esta tajante decisión afecta a varias selecciones entre ellas Argentina, Uruguay y Brasil, pues no podrán contar con 'Papu' Gómez, Luis Suárez y Casemiro, por mencionar algunos. Colombia en esta oportunidad no convocó a ningún jugador de dicha liga, pero sí se vería afectada por la negativa de la Premier League y la Serie A de prestar sus jugadores.