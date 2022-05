Ídolo del Real Madrid: Mbappé y un secreto para no llegar a España

Batacazo fue el sábado 21 de mayo para las aspiraciones del Real Madrid. Kylian Mbappé, sin valentía decidió quedarse en el Paris Saint-Germain y dar una vuelta atrás a su llegada al Real Madrid, que tal vez sea la única oportunidad que tenga de llegar al club español, al menos que por tercera ocasión quiera ficharlo en invierno.

Tomás Roncero le dio más que duro a Kylian Mbappé tirando dardos incesantes por la poca gallardía del francés la cual sí tuvieron Zinedine Zidane y Michel Platini de salir de su país y firmar con clubes que los convirtieron en leyenda. Hablar de leyendas en el Real Madrid sería mencionar al mexicano, Hugo Sánchez, pentapichichi de LaLiga quien en Claro Sports y Marca, dialogó sobre el fichaje caído del galo.

En Real Madrid ya lo dan como una traición enorme cuando pensaban que todo ya estaba firmado y que había acuerdo con los españoles. La madre, Fayza Lamari desmintió que hubiera un acuerdo. Hugo Sánchez no se quedó callado y manifestó, ‘todavía me cuesta trabajo saber si realmente él dijo que no o realmente dijo ‘mejor voy a esperar’. El decirle no al Real Madrid es imposible, no se le puede decir no al Real Madrid’.

Agregó que la decisión es increíble y que debió haber tenido un secreto, o un motivo personal que no le permitió firmar con el Real Madrid. ‘Yo creo que ha habido cosas extradeportivas, pueden ser temas familiares o políticos. En lo financiero, tener 110 o 150 no hay tanta diferencia, pero creo que eso (el tema económico) no habrá influido en su decisión, estando en el Real Madrid o en el PSG iba a ganar mucho dinero, es un jugador como para que esté al alto nivel durante 10 o 12 años’, concluyó el mexicano.