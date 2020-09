La crítica de Hugo Sánchez al plantel que tiene Zidane en Real Madrid

El comienzo de temporada del Real Madrid ha dejado muchas dudas, pues no pasó del empate 0-0 con Real Sociedad y el plantel se ve inconsistente y falto de alternativas para que Zinedine Zidane pueda tener soluciones en el banquillo. Así, en España empiezan a buscar voces autorizadas para analizar la situación del club blanco.



Uno de los que siempre deja frases contundentes es Hugo Sánchez. El exfutbolista mexicano es uno de los históricos merengues que está al tanto de la actualidad del Real Madrid. El controvertido exjugador criticó el actual plantel y deslizó que hay jugadores que están para “cubrir un hueco” en el equipo.



“El Real Madrid es el mejor equipo de todos los tiempos y tiene los mejores futbolistas del mundo. En algún puesto no están los mejores del mundo, sino gente que cubre el hueco mientras esperan que lleguen otros que sí lo son como Mbappé”, dijo. Y añadió que “el Real Madrid debe tener, no dos, sino casi tres equipos titulares para afrontar todas las competiciones”.



Para Hugo Sánchez, el Real Madrid falló en no tener a alguien de jerarquía que pudiera sustituir a Cristiano Ronaldo. “Antes de soltar a un jugador del nivel de Cristiano Ronaldo deberíamos haber tenido a otro que lo sustituyera y que fuese a anotar un porcentaje parecido de goles. Y si no, mejor no soltarlo”.



Finalmente, Sánchez dijo que el francés Karim Benzema “nunca ha sido un nueve. Es un nueve y medio, no es un tipo especializado para ser nueve. Hubo una especie de matrimonio futbolístico entre Benzema y Cristiano como nos pasó a Butragueño y a mí, pero desde que se divorció… Lo que necesita Benzema es tener un compañero que le quite esa función de nueve y que le permita ser un nueve y medio, que es donde puede dar el máximo de su potencial”.