Fuerte crítica: 'Lionel Messi no pertenece al Top-3 del The Best'

Robert Lewandowski se llevó todas la miradas en los premios The Best de la Fifa. El polaco de 32 años se llevó el galardón al mejor jugador del año, luego de levantar el triplete del 19/20 con Bayern Múnich, cerrando así, una de sus mejores temporadas en su carrera.

Además de quedarse con el premio, Lewandowski entró en la historia por superar a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en el escalafón, ya que, tanto el argentino como el portugués, llevan temporada tras temporada arrasando con todas las distinciones individuales.



Justamente, después de conocer al ganador del The Best, Felix Kroos, hermano de Toni Kroos, habló en el podcast que tiene el jugador del Real Madrid, Einfach mal luppen, sobre la elección del mejor jugador del año, en el que elogió la consagración de Lewandowski y así mismo lanzó una fuerte crítica a Lionel Messi, a quien no considera merecedor de estar en el Top-3.



"Lewandowski se lo merece, absolutamente. Pero, para mí, Messi no pertenece al top-3, porque creo que no lo hizo bien este año", dijo.



Por otra parte, Toni Kroos, mediocampista alemán, habló sobre el reconocimiento a Jürgen Klopp como el mejor DT del año, asegurando que, tanto el estratega del Liverpool como Hans-Dieter Flick, su rival, son justos merecedores de tan alta distinción.



"Por supuesto que ambos son grandes entrenadores, por en base a los éxitos logrados, Klopp también ha realizado un año sorprendente. Se puede ver en las temporadas de ambos. Al final, tampoco es tan importante".



"Hansi Flick es uno de los personajes de 2020, no solo convirtió a su equipo en triple ganador, si no que ha arrasado a todos los equipos y rara vez han marcado menos de cuatro goles", concluyó.