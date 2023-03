Hazard tomó decisión radical sobre su futuro en el Real Madrid

Después de cuatro temporadas de darse su fichaje por Real Madrid, equipo en donde pretendía ser figura, Eden Hazard sigue sin arrancar en el cuadro ‘merengue’ y de hecho vive una pesadilla ya que no está sumando minutos en el plantel de Carlo Ancelotti.



El belga tenía la intención de volver a su mejor momento en esta temporada, pero varios factores como las lesiones entre otros temas diluyeron esa posibilidad por lo que ahora es un fijo en la banca.



Ahora, Hazard tras este panorama en el Madrid ha tomado una decisión radical con respecto a su futuro en España.

Y es que este miércoles el diario ‘The Athletic’ informó que el belga ya habría comunicado su intención de quedarse en Real Madrid pese a que no está teniendo minutos hasta que expire su contrato.



De acuerdo con la información del medio, Hazard se quedaría hasta 2024 ya que su familia y él están muy cómodos en Madrid y no tiene intención de abandonar la ciudad a pesar de que el club le dé la carta de libertad o desee rescindir su contrato.



Ante esta comodidad, el deseo de Hazard es prolongar su estadía un año más y de ahí saldría libre la próxima temporada.



No obstante, solo hay una forma de que sus planes cambien y es una gran oferta por parte de algún club de la MLS ya que su deseo es arribar a Estados Unidos tras su paso por Madrid. Sin embargo, lo más probable es que esto ocurra tras cumplir su contrato con los Blancos.



Cabe señalar que Hazard vive su peor temporada en Real Madrid desde su llegada en 2019 por más de 100 millones de euros ya que solo ha sido titular en un partido de Liga y ha tenido minutos en solo tres juegos