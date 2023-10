Autocrítica nivel Gundogan en Barcelona: 'no vine para perder así'

Se siguen oyendo los ecos de la remontada de Real Madrid contra FC Barcelona y ese 1-2 que encumbró a Jud Bellingham en Liga de España.

Pero esta vez se trata de una admirable honestidad, tan escasa en el fútbol mundial que es digna de destacar.



El protagonista fue Ilkay Gündogan, autor del gol que abrió la cuenta, el primero para él con su nueva camiseta. Ojo a la reflexión: “Quiero ser honesto, pero sin pasarme... no quiero decir algo que no debería. Vengo del vestuario y obviamente la gente está decepcionada, pero después de un partido tan importante y un resultado tan innecesario, me gustaría ver más enfado y decepción”, afirmó.



Y después de semejante batazo no se cortó: “Esto es parte del problema. Tienen que aflorar más emociones cuando pierdes y cuando sabes que puedes hacerlo mejor en ciertas situaciones y no reaccionas”.



¡Qué refrescante el futbolista que reconoce cuando hace mal su trabajo! Es tan raro, de verdad, que alivia saber que no todos tienen un cassette cuando se paran frente a las cámaras y hablan, no al periodista, sino a su propia afición.



El alemán les pidió a sus jóvenes compañeros dar “un paso adelante muy grande” para evitar decepciones: “el Real Madrid y el Girona se nos van a escapar”.



De hecho, Gündogan no pudo evitar hasta algún reproche: “No vine aquí para perder este tipo de partidos así ni permitir que se abran estas brechas. Yo también tengo responsabilidad como jugador veterano, para no permitir que pasen estas cosas. Tenemos que ser más resistentes”.

Brutal sinceridad de Gundogan. pic.twitter.com/iOyhsv14ZM — Bruno Bergareche (@Bergareche14) October 29, 2023

Gundogan habló justo después de que Xavi dijo que merecieron ganar el clásico, que incluso el empate se les hubiera quedado corto. Y entonces, parece que razón tiene Gundogan al no entender por qué pasó como un partido más cuando lo hicieron todo, según el DT, y se quedaron sin nada.

La dosis de la escuela Guardiola que trae Gundogan, ex Manchester City, de vuelta al Barcelona, era necesario. Hay que ver si sus compañeros criticados lo canalizan como se debe, como un desafío, y no se dejan dominar por el ego.