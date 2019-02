Guardiola intenta aclarar la polémica con Real Madrid... sin éxito

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, recalcó este viernes en rueda de prensa que el Real Madrid no es el mejor equipo de la década si se tienen en cuenta "ligas, copas y otros trofeos".

No obstante, el técnico español aseguró que el Real Madrid sí es el equipo más sobresaliente de la década "de largo en Europa", por haber ganado la Liga de Campeones los últimos tres años.



A esto, añadió que no es el mejor de la década cuando solo se cuentan ligas, copas y otros trofeos, porque el Juventus, el Barcelona y el Bayern de Múnich los han ganado en "seis o siete" ocasiones y el club de Chamartín "solo en dos".



Guardiola se explicó después de que primero él eligiera a Juventus, Bayern y Barcelona como los mejores equipos de los últimos diez años, omitiendo al Real Madrid, tras lo que Hernán Solari, entrenador de los blancos, le respondió diciendo que no se había referido "deliberadamente" a ellos.



"Estoy seguro de que Solari entenderá mejor mi respuesta ahora", sentenció Guardiola, quien este fin de semana se enfrentará al Chelsea en la Premier League.