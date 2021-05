Real Madrid da la pelea: goleó a Granada, de Suárez, sin despeinarse

Real Madrid hizo lo suyo en su visita a Granada y le metió presión al Atlético de Madrid, que ahora lo tiene a dos puntos y a la caza de cualquier error.

Zinedine Zidane usó una nómina con varias novedades, echó mano al final de algunos veteranos y, al final, manejó las cargas para superar por 14- a un Granada que tuvo al colombiano Luis Suárez en el complemento.



La historia arrancaba con Miguel Gutiérrez, quien no ha cumplido 20 años (lo hará en julio) y ya está vistiéndose de asistente: lo hizo para Luka Modric, a los 17 minutos, con un pase realmente exquisito, para que el croata definiera a esa misma altura, entre las piernas del portero rival, para el 0-1 que devolví a la carrera al Real Madrid.



Antes del pitazo para el descanso se reportaba Rodrygo con el 0-2 de la tranquilidad y a los 55 llegaba al juego el colombiano Luis Suárez, quien activó el ataque del local y soñó con un resultado que al final no se dio.



A los 66 no llegó a tiempo a la cita Suárez, con Courtois vencido, y por centímetros se le fue el gol, pero a los 71 era Molina quien tomaba el rebote y castigaba a Courtois para el 1-2 parcial.



Parecía que había partido, así lo creía Granada que iba con todo por el empate, pero se regalaba en la retaguardia y le cobraba el recién ingresado Odriozola a los 75, con asistencia de Hazard, quien ingresó a los 62 por Rodrygo.



Antes de que Granada pudiera hacer pie, Benzeman, a los 76, bajó la persiana con su tanto para el 1-4 final, que deja a Real Madrid ahí, en la pelea, por si Atlético de Madrid comete un error: está a dos unidades y gracias a eso todavía hay vida en LaLiga.