‘Me gustaría que gasten energía animando’: crítica contra los hinchas

El entrenador del Granada, Robert Moreno, pidió a la afición rojiblanca que "gaste sus energías animando a los jugadores" después de escuchar pitos y pedir la grada su marcha tras la derrota por 2-3 sufrida este jueves ante la Real Sociedad.



"Diego (Martínez) ya no está y está Robert Moreno. Me gustaría que gastasen (los aficionados) las energías animando a los jugadores. A mí lo que me interesa es recuperarnos para el lunes y ganar en el campo del Celta", afirmó en rueda de prensa Moreno refiriéndose a los cánticos de la afición en el tramo final del partido.

"Venimos de tener una victoria en la mano casi 90 minutos en el Nou Camp y hemos perdido ante unos de los mejores equipos de Primera, al que hemos controlado y ante el que nos hemos puesto por delante. No puedo controlar lo que piensa la gente, el trabajo que hago es lo que puedo controlar", añadió el técnico.



Moreno insistió a los aficionados en que "durante el partido se preocupen de animar" porque los jugadores "los necesitan y mucho", recordando que "Diego (Martínez) se fue voluntariamente" y que lo que le falta al equipo es "conseguir un buen resultado".



El técnico cree que la Real Sociedad marcó el 2-3 final porque, con el empate en el marcador, el Granada buscaba también "el tercero para ganar", aunque reconoció que el principal problema del equipo "es defensivo". "Encajamos goles de una manera muy sencilla, claramente nos han superado. Tenemos que seguir trabajando y tratar de que eso suceda", añadió Moreno, quien siempre encuentra "cosas positivas dentro de la derrota".



"Encajar goles tan fáciles es lo que más me preocupa, los chicos lo quieren mejorar y vamos a trabajar para tratar de mejorarlo", insistió.



El preparador cree que el próximo partido ante el Celta no será "determinante" para su futuro porque tiene "la confianza del club". "Esto es a largo plazo y estamos en la jornada 6. Estoy tranquilo porque sé que los resultados van a llegar. Las transiciones nunca son fáciles. Fui valiente al venir después de la etapa más exitosa del club, lo acepté como un reto complicado y lo voy a seguir afrontando", indicó.



"Hasta que no cuenten conmigo o perciba que los jugadores no creen en mí, voy a seguir luchando. Llevo luchando desde los catorce años y voy a superar estas situaciones como ya he superado otras", sentenció. Moreno agregó que no tiene "ningún miedo" y sí "la conciencia tranquila" de que trabaja "al mil por mil" y de que "más horas y más esfuerzo" no le puede "meter" a su trabajo.