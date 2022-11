¡Siete años sin argentinos! Joya gaucha podría llegar al Real Madrid

Poco a poco, el Real Madrid está pensando a futuro con la plantilla y con sus fichajes. No en vano, ha potencializado su ataque con Rodrygo, Vinícius Jr, Iker Bravo, este último sin tener mucha oportunidad en el primer equipo, y en la zona de volantes con Eduardo Camavinga, Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni. Ninguno de los recientemente mencionados sobrepasa los 25 años convirtiéndose en el proyecto del conjunto madrileño.

La curiosidad es que el Real Madrid se ha interesado en llenar su plantilla de sangre joven y ha buscado en varias ocasiones nuevos ‘Galácticos’ para emular el mejor tramo del club que inició hace unos diez años más o menos. Como si fuera poco, han puesto sus ojos en talentos sudamericanos como Rodrygo y Vinícius Jr de Santos y Flamengo y Federico Valverde de Peñarol. Ahora ha aparecido otro nombre que interesa como lo es el de Endrick de Palmeiras.



Sin duda alguna, el Real Madrid seguirá en esa búsqueda de talento en donde aparece Endrick que en Palmeiras ya ha interesado a varios clubes de Europa. Claro, un zurdo como extremo que a sus 16 años podría llegar a sorprender como lo hizo Vinícius Jr y Rodrygo Goes, pero que sabe que lo llevarán con calma. El Palmeiras ya rechazó algunas ofertas de la institución española.



Así las cosas, queda una nueva carta para el Real Madrid en ese plan de contratar jugadores jóvenes y es buscar en una zona olvidada, pero que a lo largo de la historia le ha dado muchos frutos al club como lo es Argentina. Ad-portas de disputar un Mundial, la albiceleste es una de las favoritas para ganarse la Copa del Mundo de Catar y si sucede esto, le puede dar la oportunidad a otros talentos de demostrar de qué están hechos en próximas selecciones aprovechando que lastimosamente puede ser la última Copa del Mundo para muchos veteranos.



En su historia, el cuadro español ha contado con 32 argentinos, pero el último en el primer equipo fue Ángel Di María en el 2015 cuando se fue al Manchester United. El Real Madrid ha vuelto a poner sus ojos en Argentina y aparece el oriundo de Ciudadela, Buenos Aires, Gianluca Prestianni que como Endrick, tiene 16 años y cumplirá los 17 en enero.



Nacido en la cantera de Vélez Sarsfield, Gianluca Prestianni es un extremo que ya ha tenido grandes fogueos en el primer equipo, y como curiosidad, no solo en la Liga de Argentina, sino que también en el torneo más prestigioso del balompié sudamericano como lo es la Copa Conmebol Libertadores. En mayo, debutó en dicho certamen siendo el jugador más joven en la historia del club de ‘Liniers’. El problema de Prestianni es que no ha contado con mucha fortuna cuando ha compartido con el equipo mayor, pero está temprano y puede pulirlo para llegar a las filiales del Real Madrid.



Como si fuera poco, el extremo por izquierda cuenta con un agente argentino que jugó en la ‘Casa Blanca’ como lo es Rolando Zárate. Gianluca Prestianni, de 16 años es una de las perlas de Sudamérica y ya lo demostró en un torneo juvenil enfrentando en la final a Brasil. Zárate ya ha empezado las conversaciones con el Real Madrid, aunque quiere lo mejor para Prestianni, lo llevarán con calma.



Después de siete años, ya casi ocho años sin presencia de argentinos en el Real Madrid, Gianluca Prestianni podría abrir una nueva historia con jugadores de la albiceleste. Sin duda alguna, no solo será el elenco madrileño quien ponga sus ojos en el presente y futuro del argentino, por lo cual deberán acelerarlo si lo quieren.