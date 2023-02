Sin Falcao, Rayo Vallecano empató con Getafe: errores costaron el 1-1

Después de una trágica semana por el terremoto que tocó a Turquía y Siria, se hizo un minuto de silencio en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez por los fallecidos, un momento importante para Enes Ünal de procedencia turca y que iba a aparecer con una anotación como se esperaba en un momento necesario para él y para el país otomano también. Rayo Vallecano, sin Falcao García durante los 90 minutos se puso arriba en el marcador por un gol en contra de Getafe.

Apenas inició el encuentro, Getafe salió en busca de anotar rápidamente la primera anotación con un remate de Mauro Arambarri que se fue por encima del larguero. Enes Ünal también tuvo una oportunidad de cabeza, pero no fue posible vencer a Stole Dimitrievski. Con el pasar de los minutos, Rayo Vallecano intentó acercarse al arco de David Soria con Isi Palazón, Óscar Trejo y Álvaro García, pero no era posible. No fue sino hasta los 38 minutos que en un córner lanzado por la derecha, Arambarri desvió el balón a su propio arco para la apertura en el marcador.



Así terminó la primera parte con un solitario tanto, y sin muchas oportunidades. Por su parte, el complemento sí tuvo varias acciones de gol y con mucha polémica con el protagonismo de Borja Mayoral, de Stole Dimitrievski que regaló el empate y también de Raúl De Tomás que salió bien librado David Soria.



Sobre los 51 minutos, hubo una mano de Ivan Balliu que terminó en una pena máxima ejecutada por Borja Mayoral que la envió por encima del larguero. Si la cosa no podía estar peor después de errar el penalti, el conjunto 'Azulón' se quedó sin Carles Aleñá quien vio la segunda tarjeta amarilla lo que significó la expulsión posteriormente. Sin embargo, con un hombre menos el Getafe salió en busca de la igualdad con una volea de Munir que despejó Lejeunne en la raya y en el córner seguido, otro disparo de Munir por encima.



Seguía buscando la manera de igualar Getafe que no parecía tener un hombre menos en el terreno de juego. Borja Mayoral intentó reivindicarse con otro remate después de un balón dividido que atajó con facilidad Stole Dimitrievski. Rayo Vallecano no volvió a atacar hasta los 74 minutos cuando un centro de Álvaro García encontró un despeje del equipo local y Sergio Camello disparó para la gran atajada de David Soria.



Stole Dimitrievski que había hecho todo bien en el arco del Rayo Vallecano pecó a falta de 13 minutos para el final del compromiso. En un despeje, rechazó contra Enes Ünal que desvió al arco del cuadro vallecano para igualar a un tanto el juego. Getafe se pudo ir arriba, pero Dimitrievski redimió su error con una gran atajada. Raúl De Tomás ingresó al terreno de juego por Sergio Camello y en pocos minutos creó una acción que culminó en pena máxima. David Soria se hizo gigante en la portería para salvar la ejecución del mismo De Tomás. Sobre el final, Raúl disparó y Soria atajó nuevamente.



Rayo Vallecano perdió una oportunidad de oro para decir presente en casillas de Uefa Champions League, pero por ahora estará clasificado a Conference League. Por su parte, el Getafe es penúltimo de la clasificación buscando salvarse del descenso. Los 'Azulones' recibirán a Valencia. Los vallecanos recibirán al Sevilla.