Perla del Real Madrid quiere salir de Bacca para jugar con el ‘Cucho’

Juan Camilo Hernández estaría cerca de arrebatarle a Carlos Bacca una joven promesa de la liga española. El presidente del Getafe, Ángel Torres, aseguró que la transferencia con Real Madrid y Villarreal estaría próxima a darse.



Tras lograr la cesión del barcelonista Carles Aleñá, Torres intenta cerrar el que sería el segundo y último refuerzo para el Getafe en el mercado de invierno. Si no lo consigue, aseguró, terminará la temporada con la plantilla que tiene disponible.

"Se lo hemos pedido al Real Madrid (a Takefusa Kubo). Si lo arreglan vendrá y si no tiraremos con lo que tenemos. Creo que problema, ninguno. Problema de tiempo. El chico sí quiere venir, tanto el Villarreal (donde está cedido) como el Real Madrid (dueño de su pase) quieren arreglarlo", dijo en declaraciones a los medios a la salida del Coliseum Alfonso Pérez.



"Si se arregla, que es a tres bandas, el chico vendrá. Y si no tiraremos con lo que tenemos, que tenemos buena plantilla. Trabas de nadie. Son trámites burocráticos, es un tema a tres bandas y hay que tomárselo a tres bandas. Creo que sí vendrá. El chaval es muy joven, quiere jugar y vamos a esperar unos días", agregó.



Para Torres, Aleñá es el refuerzo para la zona derecha del centro del campo que quería el Getafe y afirmó que si llega otro jugador como Kubo será bueno y si no, también. "Contentos con su llegada, a ver si nos echa una mano", declaró.



Así pues, el ‘Cucho’ Hernández volvería a encontrarse con Kubo, recordemos que la pasada temporada compartieron vestuario en el Mallorca y fueron las dos figuras del club a lo largo de LaLiga.