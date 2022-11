¿Tata Martino y Barcelona? Una relación que no fue: curiosa confesión

Gerardo el ‘Tata’ Martino tomó las riendas del Fútbol Club Barcelona en el 2013 y su relación contractual con el equipo poco duró. Pues estuvo tan solo doce meses como azulgrana y pese a que las cosas iniciaron de buena manera con un importante arranque e invicto, hubo una consecución de muchas cosas que empezó a dejar al argentino algo comprometido y que lo afectaron considerablemente.

El cargo del director técnico no es para nada fácil. Pues en el combinado nacional de México ad-portas de afrontar un Mundial como el de Catar, Gerardo Martino ha tenido que sufrir increíbles críticas de Hugo Sánchez y de hinchas que lo quieren afuera, hasta antes de que ruede la pelota en el país asiático. Para el argentino tampoco fue sencillo tomar las riendas del FC Barcelona.



Un sueño cumplido para cualquier persona llegar al Real Madrid o al FC Barcelona. Es sin duda alguna, estar en la cúspide del fútbol mundial y Gerardo Martino lo cumplió vistiéndose de blaugrana. Martino, que poco había hablado sobre su experiencia en el conjunto culé mantuvo que no fue lo deseado o anhelado para él, que la aventura fue todo lo contrario, “no hay reproches hacia nadie porque ser el entrenador del Barcelona nunca puede ser gratis… pero de ninguna manera me puedo sentir decepcionado de haber podido dirigir a uno de los equipos más importantes del mundo. Mentiría si dijera que ese año fue el de mi esplendor y el que más disfruté porque pasé exactamente lo contrario”.



Gerardo Martino tomó las riendas del Barcelona y ganó la Supercopa Española. En Liga tuvo uno de los mejores arranques en los últimos años, pero poco a poco, sufrió mucho cayendo en Copa del rey ante el Real Madrid, y con el Atlético de Madrid perdió LaLiga en el último juego y fue eliminado por los colchoneros en la Champions League. Su experiencia duró 12 meses y Gerardo Martino expresó, “decepcionado no puedo estar, para mí fue un gran aprendizaje, lo que repito continuamente fue que, cuando digo que fue el peor año de mi carrera de entrenador, tiene que ver con algo que siento en lo personal conmigo mismo”.