Rendimiento, sueldo, lío personal: tormenta perfecta en adiós de Piqué

Todo tiene que ver con todo. En el fútbol, en la vida. Y por mucho que Gerard Piqué sea el campeón de la autoconfianza. la suma de sus líos también se convierte en un problema. Y su futuro en el FC Barcelona fue moviéndose entre problemas hasta precipitar una renuncia que sorprendió por el momento pero no porque le faltaran motivos.

En sentido estricto, lo primero que conspiró fue la situación deportiva. Después de ganar 34 títulos es evidente que ser suplente aclamado afectaría su ego, directamente proporcional a su estatura. Se dice que cuando decidió renovar y quedarse sabía que habría pocas opciones pero él prometió pelear: “Voy a terminar siendo titular”, dijo. No fue así. Esta a años luz del rendimiento de Jules Koundé, Andreas Christensen, Eric García o Ronald Araujo y eso no tuvo solución. Y no es que le faltaran oportunidades sino que las desaprovechó, como en el empate 3-3 contra Inter que supuso la eliminación de la Champions League.



Después vino el tema del salario, uno de los más altos en un club que navega en deudas. Ni él ni Jordi Alba o Sergio Busquets lo puso en el centro de atención pues ya en enero de 2018, con la renovación, facturaba 142 millones de euros brutos por un lustro. Resignó parte de esa fortuna en plena pandemia pero cuando le pidieron un segundo recorte lo rechazó.



Y Claro, estuvo también el show mediático de su separación de Shakira, el lío jurídico por la custodia de sus dos hijos, la filtración de su nuevo romance y sus muchas escapadas nocturnas, que acabaron minando aún más su imagen ante la afición. No tendrá relación directa, pero a nadie hace gracia tal exposición.



Eso y sus negocios particulares, con el escándalo de los audios filtrados con conversaciones con Luis Rubiales, presidente de la Real Federación de España, que evidenciaron un choque de intereses aunque no una ilegalidad, cuando su empresa negoció el trasteo de la Supercopa de España a Arabia Saudí. Tanto malestar causó que la nueva Ley del deportes del país tiene, ahora sí, restricciones para los que son juez y parte en este tipo de negociaciones.



Y así todo se sumó hasta precipitar un adiós inevitable, más que nada. Muchos creen que se retira pero pronto aspirará a la presidente del FC Barcelona. “Ya me conocen, tarde o temprano volveré”, dijo él mismo. En muchas entrevistas dijo lo que mucho que amaba ganar dinero, así que lo último que pasará es que deje de salir en los medios tras el retiro. Él sabe como manejar el show a su favor... que lo diga Shakira.