Piqué no se olvida del Barcelona: el puente para cerrar un fichaje

El 2022 de Gerard Piqué estuvo rodeado de altercados con su vida personal por su divorcio de Shakira Mebarak y con su nuevo noviazgo con su pareja, la española, Clara Chía. El defensor central decidió culminar su carrera deportiva en el FC Barcelona, pero como buen hijo de la institución, no quiere tampoco separarse del club azulgrana y ahora podría ser el puente para poder facilitar fichajes al elenco catalán.



Gerard Piqué inició el 2023 con dardos consecutivos de Shakira que tornó su música a relatar su experiencia con el defensor central y lo que condujo al divorcio. Su relación dejó dos hijos como Milan y Sasha. Con Gerard afuera del fútbol, no abandonó del todo el deporte y hasta mantuvo que quería volver a jugar en el balompié de Andorra. Piqué no estará lejos del Barcelona.

Y no estará lejos porque siente el amor por la camiseta del FC Barcelona. Por esa razón, Gerard Piqué quiere seguir aportándole a la institución y por eso intentará facilitar el fichaje de un volante para que llegue al cuadro catalán. Aunque la operación parece lejana, y el buen momento del Villarreal puede ser clave para cerrarle la salida al futbolista, Dani Parejo podría tener una nueva experiencia en LaLiga, pero esta vez con los azulgranas. Además, con Gavi, Pedri y Sergio Busquets en el mediocampo parecería difícil que se de su llegada.



Dani Parejo mantuvo en Radio Marca que pudo jugar en el Barcelona cuando estaba Ernesto Valverde, pero prefirió optar por su continuidad en el Valencia. Ahora, de acuerdo con AS, Piqué podría acercarlo años después y con el Villarreal como su equipo actual. Y es que resulta que el agente del defensor catalán es el mismo de Parejo. Ante la salida de Sergio Busquets, Dani podría ser su reemplazo ideal, pero también resulta curioso que un ex Real Madrid llegue al conjunto catalán.



Arturo Canals es el agente que representó a Gerard Piqué y ahora está con Dani Parejo. Con Dani, el Barcelona ganaría mucha experiencia y sería un recambio ideal de Sergio Busquets. No obstante, todavía no se han puesto en conversación ni el Barcelona ha dicho si aprueba o no la llegada de Parejo.