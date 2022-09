Barcelona muestra apoyo a Piqué tras escándalo: 'tenemos que ayudarle'

El técnico del FC Barcelona, Xavi Hernández, atendió este viernes a la prensa previo al duelo frente a Sevilla FC por la Liga de España, y el posterior enfrenamiento con Viktoria Plzen, por la primera fecha de la fase de grupos de Champions. Un tema que no se pudo evadir fue el de Gerard Piqué.

En cuanto a Gerard Piqué y tras la denuncia por el acoso que está sufriendo por parte de algunos medios de comunicación, Xavi dijo que lo ve "tranquilo" y que se está entrenando "bien", especialmente esta semana que se ha entrenado "muy bien".



"Nos va a ayudar. A mi no me molesta ningún jugador de los que tengo. Tenemos que ser una familia, sumar y remar en la misma dirección. En cuanto a su vida personal, quiero que sea feliz para jugar y si tenemos que ayudarle desde el club, aquí estamos", insistió.



Preguntado si a esta gran plantilla le hubiera faltado la guinda que era Bernardo Silva (Manchester City), Xavi aclaró que no le han hecho "un plantillón" a él sino al Barcelona.



"Todos nos han estado esperando. Ahora somos los que somos, no podemos hablar de si ha faltado uno u otro. Por fin ha acabado el mercado y nos sentimos liberados", repitió.



EFE