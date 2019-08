¿Gastar mucho o bien? Diferencias entre el Madrid y Tottenham o Bayern

La pretemporada de Real Madrid dejó más dudas que certezas y más penas que glorias. El equipo de la capital española, que lleva gastados 303 millones de euros y que iría por Paul Pogba para terminar de reforzar el medio del campo, apenas ha ganado uno de cinco partidos disputados y los refuerzos, que parecían darle un halo de invencibilidad, no han aparecido como se los esperaba.



Contrario al equipo merengue hay dos equipos que en lo corrido de la pretemporada han demostrado cierta superioridad y aunque está claro que esto apenas empieza, pues los partidos amistosos no tienen nada de parecido a los de una temporada regular, lo cierto es que Tottenham y Bayern Múnich gastaron mucho menos y han disfrutado mucho más.



El caso del Madrid es particular, lo que más falla es su defensa pero las contrataciones que hicieron se desempeñan, en su mayoría como jugadores de ataque, siendo Ferland Mendy y Eder Militao los únicos defensores definidos en un grupo en el que sobresalen otros nombres como el de Eden Hazard, Luka Jovic y Rodrygo.



De igual manera y pese a que un resultado tan lamentable como el sufrido contra Atlético de Madrid indicaría que se necesitan otro tipo de futbolistas, Zidane mantiene clara su idea y el objetivo principal sigue siendo la llegada de Paul Pogba, futbolista que seguramente aportará balance, pero también que tiene más inclinación hacia la zona ofensiva que a la defensiva.



Partiendo de esto y en contraposición, aparecen los dos ejemplos mencionados anteriormente: Tottenham, que llevaba dos mercados sin involucrarse y en el presente apenas ha gastado 65 millones de euros en Tanguy Ndombélé; mientras que de otro lado está Bayern Múnich, que gastó 100 millones de euros en dos jugadores que consideró necesarios como Lucas Hernández y Benjamin Pavard, puestos en los que necesitaba jugadores.



Como si fuera poco, el gerente de Bayern Múnich, Karl-Heinz Rummenigge fue claro al afirmar que “no van a entrar en esa locura de inversiones y salarios”, situación en la que usó el ejemplo de la contratación de Antoine Griezmann por Barcelona, pero bien podría usar a otro club como Real Madrid y mucho más si se da lo de Pogba.



Con base en ello y según los resultados obtenidos hasta el momento, valdría la pena pensar si es necesaria una inversión tan grande como la de Real Madrid y mucho más si se tienen jugadores con condiciones a los que se podría involucrar en el esquema, como es el caso de James Rodríguez, pues este gasto, por ahora, no surte efecto y mientras unos llegan ilusionados a lo que viene, el club grande que más ha gastado solo ha pasado penas, situación que no aplica directamente a Barcelona, pero que, en caso de una caída, podría ser también usada como ejemplo.