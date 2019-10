¿Está decidido? Gareth Bale ya tendría fecha de salida del Real Madrid

Este martes se conoció la información de As sobre el descontento de Gareth Bale y su intención de dejar el Real Madrid y este miércoles el diario The Times de Londres complementó esta información con una posible fecha de salida del jugador galés.

Bale se habría molestado mucho luego de que el técnico francés Zinedine Zidane lo dejara por fuera de la convocatoria del partido de la Champions League contra el Brujas de Bélgica, de la semana pasada. Eso habría generado una molestia tal en el jugador galés al punto de estaría decidido a salir lo antes posible del club blanco.



Según The Times Bale se quiere ir en enero próximo, en el mercado de invierno, noticia que ha sorprendido a los directivos, según informó la cadena Cope, quienes se mostraron extrañados por la actitud del jugador, justamente ahora que viene jugando y no entienden con qué interés se ha filtrado esta información.



La situación de Bale cambia muy rápido: hay que recordar que en el mercado de fichajes pasado el galés tenía un pie afuera del club blanco, pero no llegaron ofertas por él. Comenzó la temporada y, debido a lesiones y a que no se fichó, el jugador ha sido utilizado por Zidane con buenos resultados, venía siendo titular hasta que el técnico francés decidió sacarlo de la convocatoria de Champions, lo que lo habría movido a tomar esta decisión.