Con Hazard en la fiesta, pero sin Gareth Bale: misterio del galés

Garteh Bale, que ha sido más suplente que habitual en el Real Madrid, o hasta en ocasiones, las lesiones lo han sacado del terreno de juego no estuvo presente en el Satiago Bernabéu en el encuentro disputado entre Real Madrid y el Espanyol. Un juego en el que Carlo Ancelotti dio rotación al club con miras al enfrentamiento por Uefa Champions League ante el Manchester City.

Sin duda alguna, si estaba recuperado, probablemente Gareth Bale, de escasos minutos hubiese sido titular en el partido ante el Espanyol. Un día antes de ese enfrentamiento, una nueva lesión persiguió al ‘Expreso de Cardiff’, nuevamente en su espalda. Lo que genera curiosidad es que ni siquiera haya atendido al Bernabéu en el juego más importante de LaLiga.

No es la primera vez que Gareth Bale actúa de manera rebelde. Pues ante el FC Barcelona, el galés tampoco atendió al Santiago Bernabéu. No hubo ningún rastro por ningún lado de Gareth y como si fuera coincidencia, frente a otro equipo catalán no se presentó.

Pese a estar alejado de sus compañeros, su conducta fue muy fea en un día para alegrarse por la consecución del título, y compartir con la plantilla y los aficionados. Si en el último juego que disputó en el Bernabéu fue chiflado, no se imagina lo que sucederá si vuelve a tener protagonismo en el recinto deportivo de la capital española.

Su situación contrasta con Eden Hazard. El belga que también arrastra algunas molestias atendió al Santiago Bernabéu con la compañía de toda su familia. Siendo un jugador poco utilizado por Carlo Ancelotti, actuó a la par de sus compañeros que tampoco estaban aptos para este enfrentamiento.

Sumado a Eden Hazard, Luka Jovic, Nacho y Eder Militao también atendieron a la fiesta de la consecución del título en el Bernabéu. Todos unidos con el club, menos un enigmático Gareth Bale.