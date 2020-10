¿Dupla goleadora de Uruguay en el Atlético? Cinco días para que suceda

A la ilusión del maestro Óscar Tabárez e quedan cinco días: ver juntos, entrenando día a día, a sus goleadores en la Selección de Uruguay, Luis Suárez y Edinson Cavani.

Todo depende de Cavani. O de Diego Costa, en realidad. La información que llega desde España sugiere que el delantero, libre tras su salida del PSG, quiere esperar hasta el último momento para llegar al Atlético de Madrid, club que le habría hecho una oferta tentadora hace ya varios meses pero que depende de asegurar la salida del hispano-brasileño para asegurar la operación.



Se dice en Madrid que a pesar de la llegada de Suárez, que fue muy oportuna pero realmente inesperada dadas las condiciones difíciles de su salida del FC Barcelona, Simeone quiere otro delantero de esos mismos quilates para resolver los problemas de gol que tuvo la pasada gris temporada con los intrascendentes Costa y Morata.



Por eso la oferta sigue vigente, solo que ahora el reloj avanza en contra: en cinco días cierra el mercado en LaLiga y la oferta, que según el portal Goal es de un año de contrato más otro automático si se asegura el cupo en Champions League, se mantiene pero ya Cavani se desespera al ver que Costa no tiene ofertas y sigue complicando la contratación.



Cavani sonó para Real Madrid y Manchester United e inclusive para Inter Miami, que ya fichó a Higuaín. Ahora mismo, si no es Atlético, no habría ofertas, lo que preocupa en Uruguay pues llegaría a selección sin club ni competencia, desde su salida de PSG.