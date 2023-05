¿Qué hará Ancelotti sin Champions? Antecedente preocupa, Brasil espera

Carlo Ancelotti se quedó sin el premio que salvaría su temporada. La derrota 4-0 de Real Madrid a manos de Manchester City, que lo sacó de la final de Champions League, deja en el aire una sensación de frustración, pues ya no habrá manera de reponerse al título de Liga que le ganó FC Barcelona y ya todo lo demás sabe a poco.

El italiano, en su veteranía, ha dicho que no tiene preocupaciones porque tiene contrato hasta 2024. Y tiene razón. Y en su discurso toca siempre a la continuidad más que a las dudas: "Esta plantilla lo ha hecho muy bien esta temporada y la próxima lo hará mejor... Ellos han jugado mejor que nosotros, la derrota es solo una motivación para ser mejores el próximo año".



No suena a alguien con intención de hacer una nueva mudanza. Pero aunque dice que "la temporada ha sido buena", él sabe que en el pasado también lo fue y de todas maneras, en uno de los arranques del presidente Florentino Pérez, fue despedido.



El mal recuerdo

​

Ancelotti fue despedido de Real Madrid el 25 de mayo de 2015, con un año de contrato vigente y habiendo conseguido cuatro títulos en dos temporadas (Copa del Rey, Champions, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes).



Ese Real Madrid tenía una racha de 22 victorias consecutivas entre septiembre y diciembre de 2014 en un momento en que la UEFA publicó un estudio sobre las horas que dedicaba cada equipo europeo a entrenar. "Las cifras decían que entrenábamos menos que nuestros rivales, pero yo tenía la sensación contraria: que necesitábamos descansar más para poder competir por todos los títulos", dijo el italiano en ese momento.



"Así que el club nos dijo que teníamos que incrementar el trabajo y eso hicimos. El resultado fue terrible: en el tramo final de la temporada, entre febrero y marzo, perdimos a James, Ramos, Modric, Benzema y Pepe por lesión. Fue definitivo. Aunque ganamos nueve de los últimos 10 partidos, no fue suficiente para conseguir LaLiga", contó en ese momento.



La factura directa habría sido por tocar una estrella: "Quitar a Bale es atacarme a mí", le habría dicho Florentino Pérez. Y entonces se fue. Y deambuló el italiano y vio brillar a su ayudante Zinedine Zidane y acabó en Everton -a donde llevó a James- pero el francés se fue y Florentino corrió a ofrecerle el regreso, que él aceptó con gusto.



¿Qué pasará ahora? ¿Quién garantiza que no usar a Rudiger o demorar los cambios o cualquier decisión propia de su cargo no terminará sacrificándolo otra vez? En el fondo del pasillo espera la Selección de Brasil, que le ha hecho varios lances, que esperaba a este momento para volver a enviar un mensaje, que ofrece no solo la experiencia que le falta en una selección nacional sino en una permanente candidata a campeona mundial. Figuras le sobrarán. Pero todo pasa por las pataletas de Florentino. Habrá que esperar a ver si ahora le tendrá paciencia o si volverá a perder la cabeza... lo cierto es que da la sensación de que con cara y con sello puede ganar Ancelotti.