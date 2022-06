Declaración de figura del Barcelona que hizo estallar a los hinchas

La Liga de Naciones continúa su curso con varias sorpresas. Este viernes, Países Bajos dio el gran golpe de la jornada, luego de golear 1-4 a la todopoderosa Bélgica en Bruselas.



Una de las grandes figuras fue Frenkie de Jong, quien dio una asistencia y obtuvo una calificación envidiable. Los elogios por supuesto llegaron, pero al momento de declarar, el volante neerlandés encendió la polémica...

Por un lado, el seleccionador Luis Van Gaal consideró que el triunfo fue "una victoria colectiva", pero destacó el trabajo del ex-Ajax y Steven Bergwijn. "Frenkie siempre está bien con la 'Oranje'", dijo tras el encuentro en el que se impuso a los "Diablos Rojos" con goles de Bergwijn, Dumfries y doblete de Memphis.



Van Gaal se refirió también a Bergwijn, autor del primer gol con la selección contra Bélgica tras disputar sólo 25 partidos esta temporada con el Tottenham Hotspur. "Realmente increíble. No entiendo por qué no juega tanto en el Tottenham, aunque allí hay más opciones en términos

de competencia", señaló.



La situación se tornó tensa cuando De Jong disparó entre líneas contra el FC Barcelona, su equipo actual: “Juego muy diferente aquí que en el Barça. Creo que esto me viene mucho mejor”. Mientras que en territorio español suele ser utilizado como interior o segundo volante central, en su selección lo ubican como mediocentro puro, delante de la línea defensiva, tal y como lo hacía anteriormente en Ajax.



Por supuesto, los aficionados culés no tomaron dicha declaración en buenos términos. La gran mayoría explotó de furia: “Un buen futbolista es bueno donde le pongan”, “Bueno chao,aquí no se puede jugar para él”, “Amigo deberías buscar un destino donde si te convenga”.



Y es que dicha declaración llega justo en medio de un venidero mercado de fichajes en el que De Jong podría decir adiós. Manchester United, por ejemplo, quiere contar con sus servicios a como dé lugar.

De pivote en un 3-5-2 con dos carrileros jugaba hasta Pirlo, que alguien le diga a este guaje que no vamos a jugar con 5 defensas por él https://t.co/Z9X8kN3vze — 👁‍🗨 (@konradismo_) June 3, 2022

Amigo deberías buscar un destino donde si te convenga y abras un espacio en dinero para traer a alguien que si le convenga el Barça. — elfranco_futbol (@hfranco1982) June 3, 2022

Un buen futbolista es bueno donde le pongan. — Fcb (@Fcb91033833) June 3, 2022

Y lo de bajar a defender andando también es culpa del contexto?



Que aprenda un poco de Gavi que con 17 años jugó en los dos extremos, los dos interiores y hasta de lateral izquierdo sin una sola queja https://t.co/riCd9rBKn0 — 𓃵 (@oscar_gamebred) June 3, 2022

Pues ya sabes crack 100 kilos y dirección al united que hay serás el rey !!!! — Monster culé 🐢 (@BesosNarcis) June 3, 2022

Bueno chao,aquí no se puede jugar para él — Fútbol Global (@CuleGlobal) June 3, 2022

Pirate gratis Paco con dos cojones. — PinguMadrileño (@pinguazulito) June 3, 2022