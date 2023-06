Vuelve y juega: Forentino Pérez reveló fechas para fichar a Mbappé

Real Madrid se prepara para afrontar un mercado de fichajes que será fundamental. La salida de Karim Benzemá provocó un hueco en el frente de ataque que muy pocos podrán llenar, sin embargo, los candidatos no paran de aparecer.



Luego de una termporada en la que solo logró un título, la Copa del Rey, el equipo blanco necesita un plantel lleno de estrellas para volver a competir al máximo nivel.

El objetivo principal para Florentino Pérez, presidente del club con más títulos de Champions League, siempre será Kylian Mbappé a pesar de los sucedido anteriormente, cuando el francés ilusionó a la afición y se terminó quedado en el PSG. Sin embargo, el dirigente no se apresurará.



“Sí, pero no este año”, dijo Pérez de forma contundente. al ser consultado por la llegada del francés.. Y es que se especula con que el campeón del mundo en 2018 no estirará su vínculo con el club parisino y eso podría facilitar su llegada al equipo del que se declaró fanático desde pequeño.