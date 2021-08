¿Movió sus fichas Real Madrid para que Messi saliera de Barcelona?

¿Florentino Pérez y Joan Laporta fraguaron un plan para la salida de Lionel Messi del FC Barcelona y acercar a un viejo anhelo de Real Madrid a su plantilla? La incómoda duda circula en España y ya ha provocado hasta comunicados oficiales.

La acusación viene nada menos que de exintegrante de la Comisión Espai Barça, Jaume Llopis, quien renunció al confirmarse la salida del capitán y aseguró que se pudo hacer mucho más para retenerlo, pero no ocurrió porque la salida de Messi del equipo catalán favorecía al Madrid, que ahora tendrá el camino libre para que Kylian Mbappé llegue a la 'casa blanca'.



Pérez emitió un comunicado para defenderse y aseguró que no es verdad que pueda influir en las decisiones del club rival y que no es amigo personal del CEO del Barcelona, Ferran Reverter, a quien dice haber visto solo dos veces en su vida, entre ellas el pasado sábado, en una reunión con Joan Laporta y Andrea Agnelli -presidentes del Barcelona y de la Juventus, respectivamente- cuando ya se había anunciado la marcha del argentino.



"Por tanto, es imposible que yo haya tenido alguna influencia ni en la salida de Messi ni en cualquier otra decisión del FC Barcelona", afirmó Florentino.



Para Llopis no hay suficiente transparencia sobre la salida de Messi y no ayuda la imagen de Laporta en Ibiza, horas después del adiós de argentino, "comiendo y brindando en el Botafumeiro con Agnelli y Florentino cuando todos estábamos en shock con lo sucedido".



Para el exdirectivo esa es la prueba reina de que Florentino movió sus fichas para quedarse con Mbappé. Habrá que ver si el francés confirma el presentimiento y se va de un PSG en el que no tendrá tanto protagonismo y que además ahora sí que requiere salidas para cumplir con los topes salariales, ahora que llegó Messi.