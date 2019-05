Siguen las dudas: Florentino Pérez habló del futuro de James Rodríguez

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid añadió más suspenso a los que será el futuro de James Rodríguez en las próximas semanas. Bayern Múnich debe tomar una decisión sobre la opción de compra de 42 millones de euros por el colombiano, sin embargo, el tiempo se agota y no hay noticias del colombiano.

En una entrevista con el programa Transistor de Onda Cero en España, Florentino Pérez habló del varios temas, entre esos tocó el caso de James Rodríguez: "No hay decisión todavía. Sólo sé lo que dijeron esta vez, que no van a hacer negocios con él a costa de Real Madrid y me parece bien".



Con estas declaraciones, el presidente del Real Madrid dejó más dudas que certezas sobre lo que será el futuro del colombiano en el fútbol europeo.



El colombiano deberá volver a la casa blanca en caso de que Bayern Múnich no ejecute la opción de compra, debido a que el volante tiene contrato con el equipo español.



En este momento, James Rodríguez se encuentra en Colombia cumpliendo con varios eventos comerciales y en los próximos días s eunirá a la concentración de la Selección Colombia para disputar la Copa América de Brasil.

​