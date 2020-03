Así va el Torneo de Fifa 20 en la Liga de española: octavos de final

Este sábado se jugarán los octavos de final de la #LigaSantanderChallenge, torneo en el que los jugadores del fútbol español están participando. Jugando en el Fifa 20 , cada uno de los 16 futbolistas tendrá participación en este torneo.

Así comienzan los octavos de final...

Torneo de Fifa Foto: Captura de pantalla

Vea acá la transmisión en vivo

Los clasificados en cada ronda...



Osasuna(Ruben García) 0 vs. 2 Leganés (Aitor Ruibal)



Sevilla(Sergio Reguilón) 1 vs. 2 Athletic (Gorza Guruzeta)



Levante (Carlos Clerc) 2 vs. 3 Alavés (Lucas Pérez)