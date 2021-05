¡No aprenden! La fiesta de 'cumple' en Real Madrid que genera polémica

Las alertas están por todas partes, las reuniones deben limitarse y los primeros llamados a dar ejemplo son las figuras públicas, como los futbolistas, por ejemplo. Pero no hay manera de hacer que atiendan las indicaciones.

Todos saben que LaLiga ha recomendado no estar con personas ajenas al núcleo de convivencia y que, aunque se levantara el estado de alarma por contagios de covid 19, la Comunidad de Madrid, por ejemplo, recomienda no hacer reuniones de más de seis personas no convivientes en domicilios particulares.



Parece que no se enteró Thibaut Courtois, quien este martes cumplió 29 años y lo celebró con una fiesta en su domicilio, a la que acudió un grupo de amigos sin duda numeroso y que evidentemente no convive con él, según lo que publicó el diario ABC.



El diario cita un video de uno de los amigos de Courtois en las redes sociales en el que se ve al belga soplando las velas junto a más de una docena personas, entre niños y adultos.



El arquero se expondría a una sanción de la autoridad local y a un expediente informativo como el que se abrió contra Lionel Messi, después del asado que ofreció en su casa para sus compañeros y sus parejas hace un par de días. ¿Cómo es que no logran enterarse de las normas? ¿Qué esperan que ocurra cuando las infringen? No parece que las sanciones les preocupen.



LaLiga podría abrir un expediente informativo, como pasó con la fiesta celebrada en el domicilio de Messi al que acudieron todos los compañeros del Barcelona junto a sus parejas.