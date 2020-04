Negocio listo: Barcelona ofrece intercambio por estrella del Tottenham

Barcelona tantea el terreno de cara a la próxima temporada. Muchos son los jugadores que suenan con llegar y salir del club, en función de la renovación que busca la directiva.



Se habla bastante de Neymar y Lautaro Martínez como posibles incorporaciones. Pero como no todo es ataque, hay un jugador que ofrecería presencia, músculo y polivalencia en la mitad de la cancha, siendo uno de los máximos deseos del equipo catalán.

Según informó la prensa inglesa, Tanguy Ndombélé sería el hombre ideal para el Barcelona, luego de haberlo preguntado en años anteriores cuando jugaba en el Lyon de Francia.

La idea de los españoles sería ofrecer un intercambio a los ingleses, ellos ofrecen a Nelson Semedo o Samuel Umtiti y a cambio reciben al jugador de 23 años. No se especifica si se le adicionaría algún monto económico adicional.

El equipo culé cuenta a su favor con que el mediocampista francés no tiene una buena relación con el entrenador José Mourinho, motivo por el que estaría buscando una pronta salida del Tottenham y llegar a La Liga es una oportunidad que no se puede desaprovechar.



Recordemos que Ndombélé disputó 27 partidos a lo largo de la temporada (19 en liga, dos en copa y seis en Champions), anotó dos goles y recibió tres tarjetas amarillas.