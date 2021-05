¡La temporada en una fecha! Cuentas y cruces que definen Liga España

La Liga de España bien puede definirse este fin de semana con dos partidos cruciales: FC Barcelona vs Atlético de Madrid, este sábado (9:15 a.m. hora colombiana) y Real Madrid vs Sevilla, este domingo (2:00 p.m.).

El asunto es simple: Atlético (76 puntos) es el único que depende de sí mismo, su rival de este sábado tiene dos puntos menos, los mismo del Madrid, que es segundo. Una victoria y ya serán solo tres partidos hasta el título.



El gran problema es para los demás, pues aún haciendo campañas perfectas necesitarán un resbaló de los de Simeone. Incluso Sevilla, que con 70 puntos no descarta un milagro.



Los blancos, que llegan con la espina de caer eliminados en Champions, tienen una ventaja competitiva y es que, de lograr un pleno de victorias y que no haya ganador en el duelo FC Barcelona vs Atlético, serán líderes en esta jornada.

¿Cómo? Ojo a la conveniencia, que pasa incluso por hacerle fuerza al equipo de Messi: si hay empate sería un marcador ideal, pero incluso le ayudaría una victoria catalana pues, venciendo al Sevilla, en la recta final dependería de vencer al Granada, Athletic Bilbao y Villarreal para ser campeón, pues cualquier empate en puntos lo dejaría ganador.



Y es que, ante la posibilidad de un empate en puntos, los de Zidane tienen a su favor el diferencia en duelos directos contra Atlético, FC Barcelona y, sin contar el duelo del domingo, al Sevilla.



El Atlético, por su parte, está por delante del FC Barcelona y Sevilla pero no de Real Madrid, mientras que el FC Barcelona supera al Sevilla en ese ítem, pero no al Madrid y, faltando el duelo de este sábado, contra el Atlético. Al Sevilla solo le queda una victoria contra Real Madrid pues tiene desventaja contra Atlético y FC Barcelona.



La jornada, entonces, se disputará con la calculadora en la mano y la vista en otros duelos. Este mismo fin de semana bien podría conocerse, por adelantado, el nombre del más probable campeón de España.