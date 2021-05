Hicieron cuentas y ya no les suena: Koeman y su futuro en FC Barcelona

Estaban todos convencidos, ya se daba por hecho, apenas faltaba la firma, hasta que hicieron la llamada al contador y todos los pasos adelantados se borraron.

La salida de Ronald Koeman de FC Barcelona, tras la eliminación en LaLiga, que se suma a la de Champions League, era un secreto a voces, pero en las últimas horas todo cambió.



Según el diario Sport, al hacer las consultas económicas se descubrió que la decisión final todavía necesita reflexión: sacar al alemán del banquillo costaría 7,5 millones de euros, por el año de contrato que le falta. Y entonces, en medio de la grave crisis financiera del club, la decisión se frenó.



Eso y la falta de un candidato aclamado por todos, requisito que todavía no cumple ninguno de los nombres deslizados, ni siquiera Xavi, tienen en duda el futuro de Koeman. Últimamente la RAC1 explicó que Hansi Flick, de salida de Bayern Munich, sería una de las opciones, aunque en Alemania aseguran que asumirá la selección nacional tras la salida de Low.



Hay quienes valoran algunos aspectos de su gestión: "Koeman es valorado por su valentía en iniciar un proceso de transformación de la plantilla que ahora necesitará una segunda vuelta de tuerca y es una garantía por no temblarle el pulso si debe quitar a un veterano y colocar a una joven promesa".



Son los mismos que reconocen su principal defecto en el manejo de la nómina: "no se le considera “un genio” de los banquillos y se le achacan de derrotas originadas por un mal planteamiento o mala gestión de los cambios".



Lo cierto es que la cantidad de la indemnización, que debe sumarse a lo que ya se les pagó a Ernesto Valverde y Quique Setién en el pasado reciente, es un argumento en favor de la continuidad, al menos por una temporada. Es una carta que apenas ahora se empieza a manejar.