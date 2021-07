Del amor al odio... Hinchas del Atlético, divididos por Griezmann

Novela de Antoine Griezmann, capítulo 12. Ahora resulta que FC Barcelona podría ceder en algunas de sus pretensiones y que, al final, sigue siendo Atlético de Madrid el único destino posible para concretar un canje que es, literalmente, un asunto de vida o muerte.

A Griezmann le han hablado de Italia y de Inglaterra, pero él solo quiere saber de España. Por eso las negociaciones se habrían movido una vez más, aunque sin avances significativos por el momento.



Pero, por las dudas, los que sí se han movido son los grandes medios, que están sondeando a la afición 'colchonera' sobre un posible regreso del atacante, quien supo marcar 121 goles y 39 asistencias en 237 juegos, pero se fue de mala manera, pagando él mismo la cláusula y obligando al club a cederlo sin más.



Según L'Equipe, el posible regreso de Griezmann ha enfurecido a algunos aficionados hasta el punto de que se negarán a ver de nuevo a su equipo si el Atlético sigue adelante su traspaso: "Si Griezmann vuelve al Atleti, romperé mi abono", decía un hincha citado por el diario.



Pero no es la opinión general: "la afición colchoneta está dividida entre el resentimiento y el enamoramiento, mientras que el delantero Antoine Griezmann podría volver al Atlético de Madrid, dos años después de una marcha dolorosa", añadió L'Equipe.



Mundo Deportivo realizó una encuesta según la cual el 24 por ciento de los hinchas consultados se mostraron firmes en que no podía regresar al Wanda Metropolitano por un posible acto de traición a se salida, pero el 69 por ciento estaba dispuesto a darle una última oportunidad.



El técnico Diego Simeone, el que al final tendría buena parte de la decisión en sus manos, se manifestó muy a favor del regreso, pues le urge un delantero más y con Griezmann tiene no solo buen recuerdo sino una magnífica relación, pues las hijas de ambos son amigas de juego.