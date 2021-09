Baño de confianza y Ansu reivindica el 10: Barcelona sonríe otra vez

FC Barcelna ha recuperado la sonrisa: golea, luce, recupera confianza y reivindica el número de 10 de Messi, ahora en la espalda de Ansu Fati.

El equipo de Koeman goleó 3-0 a un débil Levante que le dio al chico maravilla la posibilidad de regresar, tras once meses de tortura por una rebelde lesión, y de reportarse con gol, nada menos. La 10 le luce e ilusiona al Camp Nou.



A los 5 minutos se buscaba Depay su gol al forzar un penalti que él mismo cambiaba por gol. Parecía que esta vez sí sería el día del FC Barcelona.



Seguía derecho el dueño de casa, esta vez en un gran pase que coronó mejor De Jong a los 13 minutos para el 2-1, y además tenía a los 22 el tercero Piqué, pero se les escapó por muy poquito. Sí, eran destellos del equipo demoledor de antaño... Pero también era temprano para las conclusiones.



Lo tuvo de nuevo Depay antes del descanso y quiso aumentar la ventaja el dueño de casa pero sin la precisión suficiente.



Para el complemento se esperaba una arremetida que asegurar la victoria pero no hubo tal: FC Barcelona eligió controlar el juego ante un rival que iba con sus armas por el descuento, por fortuna para Koeman (esta vez en la tribuna por sanción) sin efectividad.



Las cosas cambiaron, sin embargo, cuando regresó Ansu Fati, ante la ovación de la afición, y respondió como tocaba: recibió el pase, se perfiló y de frente al arco definió impecable, una fiesta para sus fans y para él, un abrazo con el médico que lo acompañó 11 meses en su difícil recuperación.



La victoria al final era lo importante y la aseguró el equipo catalán para animarse no solo en la tabla de posiciones sino en la confianza, tan maltrecha últimamente. La culpa de la sonrisa en la cara de los catalanes es de Ansu Fati, el nuevo número del FC Barcelona. Empieza, finalmente, su propia era.