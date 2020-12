¡Inesperado pinchazo de Barcelona! Eibar lo hizo ver mal en su casa

FC Barcelona se complicó solo y cerró un año 2020 que puede acabar alimentando la desazón de un Lionel Messi que vio desde la tribuna cómo todo el buen ritmo previo pasó a ser un mar de dudas.

Un empate 1-1 le robó el Eibar en el Camp Nou y la realidad es que el futuro en LaLiga 2020/2021 no es ni mucho menos una invitación al optimismo. La amenaza de otra temporada inédita está ahí, nada más...



¿Qué pasó ahora? No jugó Messi, casi nada. Apenas aterrizó en la mañana en la ciudad, tras su descanso en Argentina, y en teoría tiene una lesión en el tobillo que está en tratamiento. Y los que quedaron naufragaron sin él.



A los 7 minutos desperdiciaba Braithwaite con un cobro demasiado cruzado que se fue a los avisos publicitarios, una falta de VAR que ya dejaba dudas contra Araujo.



Parecía que llegaba finalmente la ventaja de FC Barcelona en jugada, pero el tanto de Braithwaite se anulaba por un pie adelantado, apenas unos centímetros. Y no, no era el día del danés.



Se relajaba el dueño de casa ante un rival bien parado en el campo y Araujo se quedaba en la marca a los 56 ante el veterano capitán Kike, quien robaba la pelota y sin oposición llegaba hasta Ter Stegen para fusilarlo.



El balde de agua helada obligaría a la salida de Pjanic y a la llegada de Coutinho y, contra todo pronóstico, al reemplazo de Griezmann, que aun sin Messi en la cancha tiene dificultades para ser indispensable.



Pero a los 67 esa decisión del DT cobraba sentido, cuando una distracción de Eibar y una gran visión de Junior coincidieron para el centro, lejísimos a la banda contraria, donde aparecía libre, muy libre Dembelé, quien solo tuvo que fusilar al portero. Volvía el alma al cuerpo de Koeman...



Y tendría el segundo el local cuando Dembelé se vestía de asistidor y metía un centro preciso a Braithwaite, a quien le rebotó la pelota frente al portero. ¡Qué pesadilla para el hombre por el que apostaba el DT!



De rabona asistía Dembelé al impreciso Braithwaite y a los 84 erraba Pedri con un remate muy elevado y así se iría un partido más del FC Barcelona incapaz de ganar Messi, que veía desde la tribuna lo que fue un agrio empate en el Camp Nou. Se perdía la victoria Trincao en un jugadón con Dembelé, pero se le fue apenas abierto el intento, con el portero vencido. Y mientras tantos se tiraba al piso Coutinho, otra vez lesionado... otra vez.



El balance final fue muy pobre y para 2021 queda remar contra la corriente, esperar que otros pierdan puntos y jugar como nunca para tener vida en LaLiga. Y Messi, que no descarta otro burofax... Amargo cierre de un 2020 tristemente inolvidable para los 'culés'.