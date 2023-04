Cuando calienta el sol en el Camp Nou: así superó Barcelona a Atlético

Una historia en la primera etapa, otra radicalmente diferente en el complemento. Pasa cada vez con más frecuencia, especialmente con dos equipos poderosos que intentan no arriesgar más de la cuenta pero saben bien qué hacer cuando el otro se equivoca.

FC Barcelona y Atlético de Madrid firmaron un partido que acabó siendo un gran espectáculo en el remate, con mucha intensidad y ambición, pero que acabó 1-0 a favor del local en el Camp Nou.



Fue un primer tiempo más bien chato, con gran desgaste físico de lado y lado pero una única diferencia entre ambos: la opción que quedó frente al área, la mandó a guardar el local.



Solo Raphinha encontró un espacio, que él mismo fabricó, para habilitar a Ferrán y verlo celebrar: muy expuesto dejaron a Oblak y el muchacho, que hasta ahí no hacía mérito ninguno, se vistió de héroe para asegurar el 1-0 antes del descanso.



Por fortuna mejoró todo en la segunda etapa y el partido se hizo de ida y vuelta, con opciones muy claras para todos. Lo tuvo Rodrigo de Paul pero lo mandó apenas afuera, lo pudo festejar Griezmann en un taco tremendo la gran asistencia de Morata, pero también lo pudo sufrir en su arco en las dos veces que desperdició Lewandowski la ventaja, la última sobre los 75, con el arco solo. Los médicos, que también se enferman...



Se fue picando después porque era el Atlético y porque entendía el local que no podía darle más cuelo al equipo de Simeone y fueron sufriendo duras entradas Reguilón, Pedri, Raphinha... y así. Hasta Morata se ganaba una amarilla por una falta que no podía evitar pero luego perdonó a los 87 en un cabezazo. No era un partido apto para débiles.



¿Mano de Busquets a los 90 minutos? Parecía que sí, que el brazo arriba debió ser penalti. Pero era el Camp Nou y... Amarilla para Simeone por el reclamo.

Al final Xavi, bajo el intenso sol del que alguna vez se quejara tanto, pudo celebrar esta vez una victoria corta pero suficiente para mantener sus 11 puntos de ventaja en el liderato de LaLiga sobre Real Madrid. Mereció mucho más el equipo de Simeone, pero se consuela en zona de Champions, con 60 puntos, a 5 de los 'merengues'.