FC Barcelona espera al Athletic y a Dembélé, un artista pretencioso

FC Barcelona viene de un paseo contra Napoli y la certificación de una clasificación en Europa League que, a esta altura, es más que una bocanada de aire para el proyecto de su refundación. Este domingo recibe al Athletic (3:00 p.m. hora colombiana) para ratificar en LaLiga ese buen momento. En el Camp Nou esperan a ese rival y a Ousmane Dembélé.

Ser socio o aficionado de un equipo significa, para buena parte de los mortales, hipotecar el alma hasta el último de tus días sobre la faz de la tierra. A través de este equipo al que nos aficionamos descubrimos a qué sabe una victoria, un título y hasta qué nos transmite el silencio tras encajar una dolorosa derrota. El fiel seguidor del FC Barcelona, aquel que está dispuesto a cualquier cosa para defender su escudo, simplemente pide que los futbolistas que juegan en su

equipo tengan, como mínimo, el mismo grado de implicación que él.



Hay veces que, como aficionados al fútbol, nos conformamos con poca cosa. Con simplemente ver que tu equipo lucha, progresa y sigue creciendo, muchos de estos seguidores ya se van más tranquilos a casa, pues sienten que su

pasión es compartida con los protagonistas que defienden la historia de su legendario club. A muchas de estas estrellas, acostumbradas a vender su alma al mejor postor, resulta prácticamente imposible exigirles esta reciprocidad.

Ousmane Dembélé es una de estas supuestas ‘estrellas’ que vive fuera del sistema rodeado de sus discípulos.



El extremo francés de 24 años lleva cinco años paseando por el Camp Nou y ni siquiera podemos aventurarnos a definir su función. Es como si se tratase de un artista que realiza sus obras de forma anónima y que no deja rastro porqué nadie sabe quién es.



Dembélé, al igual que el mago urbano que se dedica a poner color en las calles de la ciudad, son dos sujetos llenos de interrogantes, pero en el caso del francés, ha pasado de ser un genio incomprendido a ser un artista pretencioso, impresentable y desagradecido. Quizás todos estaremos de acuerdo en que el purista francés es un jugador radical y divertido de ver, pero llega un momento en el que desespera y no únicamente con el balón en los pies.



Por todos es bien sabido que Xavi Hernández ve en Dembélé la posibilidad de construir un proyecto basado en la calidad y la verticalidad de los extremos. El técnico de Terrassa busca simplificarles el modo de ver el fútbol y les engancha en banda para que se transporten al patio del colegio, cuando eran dueños de su destino y tan solo pensaban en regatear para escapar de la realidad.



“Ousmane Dembélé puede llegar a ser uno de los mejores jugadores del mundo en su posición”, destacó Xavi en su primera comparecencia ante la prensa. Y razón no le falta, pues el fútbol del francés coge peso y relevancia cuando se dota de anarquía. Dembélé brilla cuando el corazón le gana la batalla a la cabeza.



En un mundo ideal, como el que diseñó Aldous Huxley, Ousmane Dembélé sería una estrella, pues resulta evidente que sus condiciones físicas y técnicas son francamente excelentes. Ahora bien, también es una realidad que las

decisiones sobre el verde las toma y ejecuta él, por lo que nos convierte en meros espectadores incapaces de cambiar su forma de ver las cosas. Ahí es cuando, en muchas ocasiones, el fiel seguidor del conjunto azulgrana se desespera, pues observa, desde la grada, un jugador pasivo que parece esclavo de su don.



Dembélé no deja de ser un dibujo en blanco y negro listo para colorear con nuestras ideas o percepciones sobre su figura. Xavi Hernández tiene la misión de devolverle a la niñez, cuando Dembélé era libre y usaba su talento para

sonreír y para evadir los problemas. ¿Se quedará Dembélé? ¿Será capaz de triunfar en el Barça? El socio azulgrana deberá acostumbrarse a seguir viviendo con esta incertidumbre, al menos por unos meses más.