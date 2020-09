¿Se cae la operación Depay? Presidente del Lyon aclara los rumores

Luego de la noticia que publicó el diario neerlandés 'De Telegraaf', en la que aseguraba que el cuadro culé había alcanzado un acuerdo formal con el Lyon por el fichaje de Memphis Depay por un suma cercana a los 25 millones de euros; el presidente del equipo francés, Jean Michel Aulas, se pronunció en su cuenta de Twitter, para desmentir la información publicada, y de paso aclarar los rumores sobre la 'negociación' entre clubes.

Según comunicó el máximo dirigente, no se ha llegado a un acuerdo entre equipos, ya que, según él, Josep María Bartomeu le ha comunicado que, debido a la crisis, la institución 'no tiene la posibilidad de hacer una oferta', hecho que aleja al neerlandés de su posible llegada al cuadro culé.



“El presidente del Barça (Josep Maria Bartomeu) me dijo el domingo que el Barça estaba sufriendo mucho por la crisis del Covid y no tenía posibilidad de hacer una oferta. #memphis”, escribió el ejecutivo.

Memphis kost Barcelona 30 miljoen euro | Voetbal | https://t.co/ENn92q9lkf @ol ⁦@Le_Progres⁩ Le président du Barça m’a indiqué dès dimanche que le Barça souffrait beaucoup d la crise du Covid et n’avait pas de possibilité de faire une offre.#memphis https://t.co/R1eGdE276j — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) September 15, 2020

Así las cosas, todo parece indicar que Memphis Depay continuará con su carrera en el Olympique de Lyon, mientras que Barcelona seguiría en la búsqueda de un nueve de área mucho más económico.