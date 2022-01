Si Morata no llega, Barcelona ficharía a una estrella de la Premier

Barcelona va por todo en el cierre del mercado de fichajes. Un delantero se necesita con ugencia.



El Atlético de Madrid no está dispuesto a volver a ceder al delantero Álvaro Morata, que actualmente cumple su segunda temporada a préstamo en el Juventus italiano y al que pretende incorporar el cuadro blaugrana, por lo que solo estaría dispuesto a negociar con algún club si es por la venta del jugador, indicaron a EFE fuentes de la entidad rojiblanca.



El delantero internacional español es una de las peticiones que el entrenador barcelonista Xavi Hernández para reforzar la plantilla en este mercado invernal cuyo plazo termina el 31 de enero, en el que ya ha obtenido la llegada de otro delantero de la 'Roja', Ferrán Torres, procedente del Manchester City inglés.

Morata, que ha sido visto en Madrid esta semana, tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta junio de 2023 y lleva temporada y media cedido por el conjunto rojiblanco en Juventus, que tiene sus derechos a préstamo hasta el final de esta temporada, a cuya conclusión tendrá una opción de compra por 35 millones de euros.



El Atlético no alberga otra posibilidad de cesión de Morata que no sea la que ya está en vigor en el cuadro turinés, indicaron a EFE fuentes de la entidad rojiblanca. Por lo tanto, el Barcelona, que es además un rival directo por la cuarta plaza que da acceso a la Liga de Campeones -es quinto a un punto del Atlético, con el que se enfrentará en la vuelta de la competición, el 6 de febrero en el Camp Nou- debería negociar por la compra del jugador.



Fuentes del club rojiblanco aseguraron a EFE que el agente que acudió este jueves a las oficinas del Atlético no lo hizo para negociar por el futuro de Álvaro Morata, sino por tratar la situación de otro de los jugadores a los que representa y que pertenece a la entidad rojiblanca.



Con todo este panorama sobre la mesa, Barcelona no se desgastaría con el cuadro colchonero e iría por su segunda opción: una de las grandes estrellas de la Premier League.



Según medios españoles, Pierre-Emerick Aubameyang sería el apuntado de Xavi. El gabonés no cuenta en el Arsenal por casos de indisciplina y en dicho sentido tendría la puerta abierta en territorio británico.



Lo que más gusta en la institución culé es la polivalencia del jugador de 32 años, teniendo en cuenta que puede jugar como único punta, posición en la que tan solo se tiene a Luuk De Jong, o extremo.



En cualquiera de los casos, ya sea que llegue Morata o Aubameyang, todo dependerá de la renovación o no de Ousmane Dembélé.