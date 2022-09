FC Barcelona no cierra sus puertas: se avecinan nuevas altas y bajas

Las horas están más que contadas para Sergiño Dest, uno de los jugadores que Xavi Hernández le ha demostrado la puerta de salida en varias oportunidades, y que llegó al Barcelona como un capricho de Ronald Koeman que cuando aterrizó a la dirección técnica catalana, empezó a contratar jugadores de su gusto, y entre ellos, neerlandeses.

Sin embargo, la verdad es que Sergiño Dest nunca pudo acoplarse como se deseaba en el sistema del Barcelona. No fue una buena historia con Ronald Koeman, ni tampoco con Xavi Hernández ha logrado calar. Por esto mismo, es uno de los que sabe que no seguirá como azulgrana, y agilizan su salida. Todo indica que será un préstamo, y ya hay varias opciones de clubes que quieren contar con el lateral nacido en Países Bajos, pero que representa a los Estados Unidos.



Uno de los que más se ha acercado a preguntar por Sergiño Dest es el AC Milan. Ya se adelanta cómo será la operación, que incluirá una opción de compra no obligatoria para los milaneses. La cesión, además, será de un año. Los ‘Rossoneri’ ganarán la batalla que tenían con el Manchester United que también siguió al estadounidense en este mercado. Barcelona alcanzó a dudarlo, y quería contar con Aaron Wan-Bissaka como un intercambio entre laterales.



Sin embargo, el Barcelona trabaja también cerrar pronto el fichaje de un lateral derecho, y no aparece Aaron Wan-Bissaka como favorito. Entre el más opcionado sale el nombre del belga, Thomas Meunier del Borussia Dortmund, es una carya con mucha experiencia, su altura también será importante para la zona defensiva, y como si fuera poco, es un futbolista que no le saldrá tan caro al club. Los alemanes piden 15 millones, pero los catalanes buscarán rebajar su costo.



Thomas Meunier no es la única opción, pues un viejo conocido de las filas catalanas podría llegar. El Barcelona se interesa en Héctor Bellerín, quien estuvo la temporada pasada en el Real Betis. Otro que podría abandonar las toldas de Xavi, podría ser Jordi Alba que ha sido relegado al banquillo con el impresionante nivel de Alejandro Baldé. La salida del ex Valencia se venía estudiando durante este mercado de fichajes.



Lo de Jordi Alba también será un préstamo, y su próximo rumbo podría estar conectado al de Sergiño Dest. Alba jugaría en el Inter de Milan, acérrimo rival del Milan, club al que parece que todo está acordado para que juegue el estadounidense. Con el español se dice que ya todo está acordado, de acuerdo con el periodista Gerard Romero, los culés asumirán el 60% de la ficha. Sumado a Dest y Alba, quienes deberán arreglar su situación pronto serán Memphis Depay y Martin Braithwaite que están más lejos de Cataluña que cerca, pero no han definido nada.



Aparte de Thomas Meunier, el Barcelona se ha obsesionado durante todo el mercado de fichajes con Marcos Alonso, la única carta para suplir a Jordi Alba. No es recurrente en el Chelsea, pero los ‘Blues’ no parecen querer venderlo pese a que Alonso haya reiterado en ocasiones que quiere volver a España.