¡Furia en Barcelona! Razón de Koeman para no intentar fichar a Neymar

Polémica total en territorio español. Barcelona pasa por un momento complicado gracias al reciente mercado de fichajes que significó la salida del ídolo Lionel Messi y la conformación de una nómina que a muchos no les convence.



Justamente en el último día del mercado, el club oficializó la salida de Antoine Girezmann, de regreso al Atlético de Madrid, y confirmó la polémica llegada de Luuk de Jong.

Muchos de los hinchas pusieron el grito en el cielo con la contratación del ex-Sevilla pues no es el tipo de futbolista que estaban esperando. La idea era traer alguien de peso, un crack mundial para disimular un poco la salida del capitán argentino.



En diálogo con la cadena NOS, Ronald Koeman, entrenador culé, habló sobre la llegada del delantero neerlandés y se animó a compararlo con Neymar Jr. Algo que no fue tomado de la mejor manera por los aficionados.



“Luuk es un tipo de atacante diferente al nuestro y creo que todos los equipos deberían tener esa clase de delantero... Ya se lo indiqué al club el año pasado. Sólo quiero poder cambiar con mis delanteros. Si el partido pide un tipo como Luuk, jugará”, indicó.



Lo anterior tiene sentido. Sus dos delanteros son Sergio Agüero y Martin Braithwaite, el primero es delantero de área y el segundo ofrece mayor dinamismo. De Jong brinda juego aéreo y corpulencia.



Ahora bien, la mecha se prendió con lo siguiente: “En los centros, Luuk de Jong es más peligroso que Neymar”. Así, sin más, echó por la borda cualquier posibilidad, por más imposible que fuese, con el astro brasileño por no tener las condiciones del neerlandés.

Las redes explotaron, no solo por la comparación sino por el estilo de juego que, entre líneas, Koeman está tratando de inculcar.

De hecho el PSG estuvo a punto de ofrecer los más de 200 millones que pagó por Neymar a Luuk, pero se confundieron y se tuvieron que conformar con el Brasileño — Spanish Army (@SpanishArmy5) September 9, 2021

Porque cuando se le acaben las ideas meta centros a la olla como el clásico rival... Así o más claro con respecto al técnico bartomeuista, sport? — Dan X S.21 (@ludansaiz) September 9, 2021

luuk de jong en la final de champions contra el psg cuando neymar esté defendiendo los centros del barça.pic.twitter.com/zQ4Aoa58Uf — alonzo. (@AlonzoFCB) September 9, 2021

Media Europa estuvo pegándose por él — El Chiringuito de Retratados (@chiri_Retratos) September 9, 2021

Diferente = barato 😂 — Juan David Rojas (@JuanchoRojass30) September 9, 2021

Estuvieron a punto de fichar a Neymar y a Joao Félix, pero los descartaron para traer a Luuk De Jong. https://t.co/5hkBrOymMx — Señor Padre 🕹🍼 (@Sr__Padre) September 7, 2021