Revelan más secretos incómodos del Barcelona: ¿Neymar a Real Madrid?

A las revelaciones sobre la intimidad del manejo del FC Barcelona ya le dicen 'Barçaleaks'. Y así como sucedió con la famosa filtración conocida como 'wikileaks', la información a cuenta gotas sigue causando conmoción.

El diario El Mundo reveló las cifras reales del último contrato que firmó Messi como jugador catalán, con un salario real de 555 millones de euros por cuatro años, lo que produjo una ola de demandas que, por ahora, protege el derecho a la información. No contentos con eso, en los últimos días contaron también las excéntricas demandas del argentino para una renovación que finalmente no se dio.



Ahora, en la tercera entrega de esta apasionante serie es turno para Neymar Jr, quien, según el diario ‘El Mundo del Siglo XXI’, estuvo a punto de irse al Real Madrid en 2017, antes de ir a PSG.



El medio revela que los catalanes cruzaron desesperados correos para evitar ese golpe y publican uno de Raül Sanllehí, ex director deportivo, quien trató de evitar por todos los medios, con la colaboración del padre del jugador, el adiós que ocurrió el 3 de enero rumbo al equipo francés.



“Si queremos tener alguna posibilidad de que Neymar se quede os aseguro que no pagando hoy (una prima de fichaje que quedaba congelada ante los rumores de su marcha), la matamos definitivamente. Según se publica, el Madrid ha hecho una oferta por Mbappé de 180 millones, si yo fuese el Madrid y supiera esta situación, me planteaba claramente hacer jaque mate, pero esto es una reflexión personal..., ahí lo dejo”.



Dice El Mundo que la prima de renovación del brasileño era de 64,4 millones brutos y que tenía que pagarse antes del 31 de julio, aunque no en su totalidad (43,6 millones), y afirma que el padre de Neymar esperaba que le ayudaran a que su hijo “no cometa el error de marcharse al PSG”. Como ese dinero no se pagó y eso dio lugar a un juicio, el correo del ex jefe deportivo decía: “el pare encabronado es capaz de todo... se siente abandonado y tirado a los caballos” y que por eso podría ir al Madrid: "el chico está mal, con problemas personales y cree que huyendo de Barcelona también huirá de sus problemas. hablando con él llora y está muy perdido".



Lo que viene ahora serán los abogados de Neymar tratando de callar lo que los de Messi no han podido... Filtraciones inevitables, escándalos varios que Laporta espera atajar también con su artillería legal. Habrá que ver quién gana el pulso.