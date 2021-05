El contrato que renovó gratis el Barcelona con un gran patrocinador

El FC Barcelona necesita dinero, pues no tiene flujo de caja y añora tener presupuesto para hacer grandes fichajes la próxima temporada. Sin embargo, acaba de renovar contrato con uno de sus patrocinadores sin dinero en la mesa.

Así lo informó este domingo ‘El Club de la medianoche’. El Barça y Unicef han cerrado un acuerdo para renovar su vinculación una temporada más, hasta junio de 2022. El nuevo convenio es por una temporada y llega después de que en este curso, el 2020-21, la imagen de Unicef se haya mantenido en la parte posterior de la camiseta azulgrana, aunque el contrato ya no era vigente.



Este acuerdo no tiene contraprestación económica. El FC Barcelona pagaba una cantidad a Unicef, aproximadamente un millón y medio de euros, para lucir el logotipo en su camiseta. Esa ayuda para Unicef ya no estará, pues el equipo catalán no tiene dinero para donar, pero a cambio, el Barça y su Fundación se han comprometido a sacar adelante diferentes proyectos sociales con Unicef. Uno de ellos va enfocado a ayudar a niños sin techo.