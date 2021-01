¿A clases de francés? PSG, sin tapujos sobre la operación Lionel Messi

La noticia, un día después de la derrota en la final de la Supercopa de España, recorre el país a toda velocidad: hay interés en Francia por Lionel Messi.

El barullo se armó este lunes, tras la publicación de una entrevista de Leonardo, director deportivo de PSG, con el diario L'Equipe, en la que, palabras más, palabras menos, no descarta una negociación en junio, cuando el actual capitán del FC Barcelona termina su contrato.



“Grandes jugadores como Messi siempre estarán en la lista del PSG. Pero, por supuesto, este no es el momento de hablar de ello o de soñar con ello. Pero estamos sentados en la gran mesa de los que están siguiendo de cerca este asunto. De hecho, todavía no estamos sentados en esa mesa, pero nuestra silla está reservada por si... Cuatro meses en fútbol son una eternidad, en especial en estos tiempos”, comentó el directivo francés.



Mesa reservada, no es el momento -al menos todavía-, los tiempos... todas pistas certeras sobre lo que hace un par de semanas cuando Neymar lo mencionó sorpresivamente, ya debía ser un principio de negociación: ¡Messi y su amigo brasileños juntos en PSG!



El rumor cae en medio de las especulaciones, la primera expulsión de Messi en 15 años vestido de azulgrana, la impotencia, las elecciones del FC Barcelona que siguen sin poder cumplirse y, al fin, una crisis económica que tiene al club contra las cuerdas, mientras en París no tienen idea de lo que eso significa.