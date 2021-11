¿Cuándo será la presentación de Xavi en Barcelona? Alistan el Camp Nou

El FC Barcelona da por hecho el fichaje de Xavi Hernández como nuevo entrenador del primer equipo, pero no lo hará oficial hasta que revise y verifique el contenido de los contratos que debe firmar con el Al-Sadd catarí para cerrar la operación.



Según pudo saber EFE de fuentes del club azulgrana, el acuerdo entre ambas entidades es total, pero siguen intercambiando la documentación, que todavía falta por firmar. La intención de la entidad es presentar a su nuevo técnico el lunes.



Además, en Catar son dos horas más que en España, por tanto, es posible que el Barça no anuncie hasta este sábado que se ha cerrado la operación. El Al-Sadd anunció durante la mañana del viernes que había llegado a un acuerdo con el Barcelona por el traspaso de Xavi, a cambio de 5 millones de euros, la cantidad a la que asciende su cláusula de rescisión.



El Barcelona no ha querido explicar cómo se abonará es cantidad, aunque según diversos medios, Xavi se haría cargo de 2,5 millones de euros, que recuperaría participando en varios actos para promocionar el Mundial de Catar, y el club que dirige Joan Laporta con la celebración de un amistoso con el Al-Sadd.



En cualquier caso, el Barça informó a EFE de que Xavi volará este sábado a Barcelona con el vicepresidente del club, Rafa Yuste, y el director de

fútbol Mateu Alemany, que llevan varios días en Doha negociando con la entidad catarí. Y que, en principio, será presentado el próximo lunes en el Camp Nou.