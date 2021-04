No todo es felicidad en Barcelona: decepción y baja confirmada en Liga

Este lunes, el Barcelona concretó una victoria importantísima que le permite soñar en grande con el título de LaLiga 2020-21. Ousmane Dembélé le salvó la papeleta a Koeman.

​

A pesar de que ahora mismo todo es felicidad en el cuadro blaugrana, una pésima noticia acaba de llegar desde Sudamérica. Baja confirmada hasta que termine la temporada. Eliminatorias y Copa América en vilo.

Según confirmó el club en redes sociales, Philippe Coutinho fue operado en Brasil por el médico de la Selección y su regreso, planeando en principio a comienzos de abril, quedó pospuesto.

​

“@Phil_Coutinho ha sido intervenido hoy satisfactoriamente de un quiste meniscal en la rodilla izquierda a cargo del doctor Rodrigo Lasmar bajo la supervisión de los servicios médicos del Club. Es baja y su evolución marcará su disponibilidad”, informó Barcelona en redes sociales.



Si bien no se especificó el tiempo de baja, la prensa española confirmó que el futbolista tardará entre 5-6 semanas en recuperarse. Más o menos volvería en la segunda o tercera semana de mayo, es decir para la última jornada del torneo local. Sencillamente no jugará más esta temporada.

​

Incluso peligra su participación en las Eliminatorias y Copa América con Brasil, pues no tendrá un solo minuto de competencia desde diciembre del 2020, fecha en que se lesionó. Seis meses en ceros.

​

Desde el punto de vista culé, lo anterior es una nueva decepción de Coutinho. Llegó al club como la gran estrella del fútbol inglés, no rindió, salió al Bayern para ser campeón de Chmapions y cuando ganaba minutos cayó por problemas físicos.

​

Recordemos que esta es la tercera operación del jugador en cuatro meses: operado a principios de enero por médicos del club, artroscopia para remover un quiste y ahora intervención de un quiste meniscal.